علاج مناعي يبقي مرضى سرطان الأمعاء بلا انتكاس

نتائج واعدة من تجربة بريطانية تكشف أن جرعات قصيرة من العلاج المناعي قبل الجراحة أبقت مرضى مصابين بنوع محدد من سرطان الأمعاء خالين من المرض لنحو 3 سنوات، فيما قد تساعد تحاليل دم شخصية في التنبؤ باستجابة المرضى للعلاج.

نتائج حديثة

أظهرت نتائج حديثة لتجربة NEOPRISM-CRC، التي قادها باحثون من جامعة كوليدج لندن ومستشفى UCLH، أن عقار بيمبروليزوماب، عند إعطائه لمدة تصل إلى 9 أسابيع قبل الجراحة، حقق استجابة قوية لدى مرضى سرطان الأمعاء من المرحلتين الثانية والثالثة، ممن يحملون نمطًا جينيًا محددًا يعرف باسم MMR-deficient/MSI-high.

وشملت الدراسة 32 مريضًا، وأظهرت النتائج الأولية أن 59% منهم لم يكن لديهم سرطان قابل للكشف بعد العلاج والجراحة. وبعد 33 شهرًا من المتابعة، لم تُسجل أي حالة عودة للسرطان بين المشاركين، بمن فيهم المرضى الذين اختفى الورم لديهم تمامًا وآخرون بقيت لديهم آثار محدودة لم تتطور.

تحليل دم قد يتنبأ بالاستجابة

وطور الباحثون اختبارات دم شخصية لرصد الحمض النووي للورم في مجرى الدم. وأظهرت النتائج أن اختفاء هذا الحمض النووي بعد العلاج ارتبط باحتمال كبير لعدم وجود خلايا سرطانية متبقية.

كما وجدوا أن تحليل خصائص الجهاز المناعي في أنسجة الورم قبل العلاج قد يساعد في تحديد المرضى الأكثر استفادة من العلاج المناعي، وهو ما قد يمهد مستقبلًا لعلاج أكثر دقة، يخفف التدخلات غير الضرورية لدى بعض المرضى ويحدد من يحتاج إلى علاج إضافي.

علاج كيميائي

يُعد سرطان الأمعاء من أكثر السرطانات شيوعًا، وتزداد صعوبة علاجه مع تقدم المرض. وتشير بيانات الباحثين إلى أن نحو 25% من المرضى الذين يخضعون للجراحة ثم العلاج الكيميائي قد يتعرضون للانتكاس خلال 3 سنوات.

ومن بين المشاركين في التجربة كريستوفر بيرستون، البالغ 73 عامًا، والذي تلقى 3 جرعات من العلاج المناعي خلال 9 أسابيع قبل الجراحة. وقال إن الأطباء أخبروه بعد العملية أن «السرطان قد ذاب»، بعدما كان مصابًا بسرطان من المرحلة الثالثة.

وبعد أكثر من 3 سنوات، لا يزال بيرستون خاليًا من السرطان ويواصل المتابعة الطبية.

مؤشر مشجع

ورغم أن النتائج لا تزال بحاجة إلى تأكيد في دراسات أكبر، فإن عدم تسجيل أي انتكاسة خلال فترة المتابعة يمثل مؤشرًا مشجعًا على إمكانية استخدام العلاج المناعي قبل الجراحة لعلاج بعض الأنواع عالية الخطورة من سرطان الأمعاء.