أين ينتشر الصلع بين الرجال أكثر؟.. دراسة تكشف الدول الأعلى في المعدلات

يبدو أن الصلع ليس مجرد مسألة مرتبطة بالعمر أو الجينات، بل ظاهرة تختلف معدلات انتشارها بشكل ملحوظ من دولة إلى أخرى. ووفق بيانات جمعتها منصة Medihair في دراسة شملت 47 دولة، تتصدر إسبانيا قائمة البلدان التي سجلت أعلى نسبة من الرجال الذين يعانون تساقط الشعر، بينما جاءت إندونيسيا في ذيل القائمة.

إسبانيا في الصدارة.. وإيطاليا وفرنسا تلاحقان

احتلت إسبانيا المركز الأول عالميًا، بعدما بلغت نسبة الرجال الذين يعانون تساقط الشعر 44.50%، بفارق ضئيل عن إيطاليا التي سجلت 44.37%، وفرنسا بنسبة 44.25%.

الدول الاعلى معدل

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الرابع بنسبة 42.68%، تلتها ألمانيا بـ41.51%، ثم كرواتيا وكندا والتشيك وأستراليا والنرويج، لتكتمل قائمة الدول العشر الأعلى معدلات.

وتكشف المراكز الأولى عن حضور قوي للدول الأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، في مؤشر يعكس الانتشار الواسع لتساقط الشعر بين الرجال في هذه الدول.

السعودية والإمارات ضمن العشرين الأولى

المفاجأة لا تتوقف عند أوروبا؛ إذ تظهر دول عربية في مراكز متقدمة نسبيًا.

فقد جاءت السعودية في المركز الخامس عشر عالميًا بنسبة 39.75%، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز التاسع عشر بنسبة 38.10%.

كما سجلت إيران 35.03%، وإسرائيل 33.56%، في حين جاءت مصر في المركز السادس والثلاثين بنسبة 32.46%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن معدلات فقدان الشعر المرتفعة ليست حكرًا على الدول الأوروبية، بل تظهر أيضًا في منطقة الشرق الأوسط.

اليابان في مقدمة آسيا

وعلى مستوى آسيا، جاءت اليابان في المركز الثالث والعشرين عالميًا بنسبة 35.69%، متقدمة على الهند التي سجلت 34.06%.

وحلت باكستان عند 33.64%، ثم كوريا الجنوبية بـ32.27% والصين بـ30.81%.

وفي الطرف الآخر من القائمة، سجلت إندونيسيا أدنى معدل بين الدول المشمولة، بنسبة 26.96%، تلتها كولومبيا بـ27.04% والفلبين بـ28%.

قائمة العشر الأوائل

1. إسبانيا — 44.50%

2. إيطاليا — 44.37%

3. فرنسا — 44.25%

4. الولايات المتحدة — 42.68%

5. ألمانيا — 41.51%

6. كرواتيا — 41.32%

7. كندا — 40.94%

8. التشيك — 40.90%

9. أستراليا — 40.80%

10. النرويج — 40.75%

ظاهرة طبيعية

ورغم ارتباط فقدان الشعر لدى الرجال بعوامل عدة، بينها الوراثة والعمر والتغيرات الهرمونية ونمط الحياة، فإن الصلع في حد ذاته لا يمثل بالضرورة مشكلة صحية.

لكن تأثيره النفسي قد يكون كبيرًا لدى بعض الرجال، خصوصًا عندما يبدأ في سن مبكرة، وهو ما يفسر تنامي الاهتمام عالميًا بعلاجات تساقط الشعر وزراعة الشعر ومنتجات العناية بفروة الرأس.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات Medihair تعتمد على استطلاع ومقارنة بين الدول، ولذلك لا ينبغي اعتبارها قياسًا طبيًا شاملًا لكل سكان هذه البلدان، وإنما مؤشرًا إحصائيًا على انتشار تساقط الشعر بين الرجال في الدول التي شملتها الدراسة.

وبينما تربعت إسبانيا على القمة بفارق طفيف للغاية عن إيطاليا وفرنسا، جاءت إندونيسيا في المركز الأخير، لتكشف الخريطة العالمية عن فارق يقترب من 18 نقطة مئوية بين أعلى وأدنى معدلات رصدتها الدراسة.