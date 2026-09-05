بكتيريا بلا أعراض تغيّر أمعاء الرضع

لا تسبب إصابة الرضع بعدوى بكتيريا المطثية العسيرة (سي.ديفيسيل) ​الأعراض المعوية الحادة التي تسببها للبالغين، وبالتالي فإن حقيقة حمل ‌ما ​بين 40 و90 بالمئة من الرضع في البلدان الصناعية لهذه الكائنات الحية في أمعائهم لم تكن مصدر قلق للأطباء، حتى الآن.

واكتشف الباحثون أن هذه البكتيريا يمكنها إعادة تشكيل أمعاء الرضيع النامية، وإحداث تغييرات ذات عواقب طويلة الأمد دون أن ⁠تسبب أي أعراض.

وفي البالغين، تسبب السموم التي تنتجها بكتيريا المطثية العسيرة أعراضاً تتراوح من الإسهال الشديد إلى التهاب القولون المميت. ويصاب بها نحو نصف مليون مريض في الولايات المتحدة سنوياً، ما يؤدي إلى حوالي 30 ألف وفاة، لكن كان يبدو دائماً أن الرضع يقاومون تأثير هذه البكتيريا.

وقال جوزيف زاكولار، من مستشفى الأطفال في ‌فيلادلفيا، وهو قائد فريق البحث، في بيان: «لكن هل يعني ‌عدم ظهور أعراض عدم وجود عواقب حقاً؟ هل يمكن لكائن ‌ممرض ينتج سموماً أن ‌يعيد حقاً تشكيل الأمعاء في طور النمو دون التسبب في أعراض واضحة؟».

وفي دراسات أجريت ​على الفئران وفي ‌اختبارات معملية ​لعينات خزعة معوية مأخوذة من رضع ⁠وأمعاء مصغرة مصنوعة من أنسجة بشرية في أنابيب اختبار، وجود الباحثون أن البكتيريا أدت إلى إعادة تشكيل النسيج الظهاري، وهي طبقة الخلايا ​التي ⁠تبطن الأمعاء، وإعادة ⁠تشكيل الجهاز المناعي الذي يحمي الأسطح الداخلية الرطبة للأمعاء.

وذكر الباحثون، أول من أمس، في دورية (ساينس)، أنهم لاحظوا هذه الآثار أيضاً في أمعاء الرضع ⁠المصابين بهذه البكتيريا.

وقالت كاثرين هاميلتون، المشاركة في إعداد الدراسة والتي تعمل أيضاً في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، في بيان: «لا يزال النسيج الظهاري لأمعاء الرضع في طور التكوين، وبالتالي لا يقتصر الأمر على الإصابة بالبكتيريا، بل إنها تستطيع تغيير مسار ‌نمو النسيج بطرق قد تستمر حتى مرحلة البلوغ».

وذكر فريق البحث أن هناك حاجة ​لدراسة عواقب هذه الآثار على المدى الطويل بمزيد من التفصيل.

ويأمل الفريق أيضاً في تطوير لقاح للأمهات يستهدف هذه البكتيريا على غرار اللقاحات التي تمنحهم حالياً مناعة تحمي المواليد الجدد من الفيروس المخلوي التنفسي (إس.آر.في) ​والسعال الديكي.