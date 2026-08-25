دراسة جديدة تكشف أن تطبيق "تيك توك" يؤثر في شهية المراهقين

كشفت دراسة أمريكية أن تطبيق تيك توك لعرض مقاطع الفيديو يساهم في تشكيل شهية المراهقين. وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of Nutrition Education and Behavior المتخصصة في التغذية والعلوم السلوكية، فقد تلاحظ أن مشاهدة مقاطع الفيديو على تيك توك تحفز شهية المراهقين وتثير اهتمامهم من أجل تجربة أنواع جديدة من المأكولات.

وذكرت أدريانا بيل الباحثة من جامعة مينيسوتا الأمريكية أن "المراهقين يصفون تيك توك باعتباره بيئة جاذبة للغاية حيث تستحوذ مقاطع الفيديو الخاصة بالمأكولات على اهتمامهم بسرعة، وتثير رغبتهم في تجربة أصناف جديدة من الأطعمة".

وتؤكد الدراسة أن الآباء يمكنهم توفير الحماية للمراهقين من مخاطر هذه التطبيقات عن طريق متابعة المحتوى الذي يشاهده الأبناء، ومدى تأثير هذه المحتوى في سلوكياتهم.

وشملت الدراسة مجموعة من المتطوعين في سن المراهقة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و16 عاماً من أحد المدارس الثانوية من الغرب الأوسط الأمريكي.

وكشف المتطوعون في التجربة أنهم يشاهدون عدداً كبيراً من المقاطع التي تتناول تقييمات للمطاعم ووصفات للمأكولات فضلاً عن نصائح وإعلانات بشأن الوجبات اليومية، وأكدوا أن هذه المقاطع تثير شهيتهم نحو تناول بعض الأطعمة والمأكولات.

وبالنسبة للمؤثرين على شبكة الانترنت، ذكر بعض المراهقين في التجربة أنهم قد يرغبون في تناول بعض الأطعمة إذا كان المؤثر الذي يعرضها على الانترنت يتسم بمظهر جيد.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثة بيل قولها إن "الآباء يلعبون دوراً مهماً في منع التعرض لمقاطع الفيديو الخاصة بالمأكولات، وفتح نقاشات نقدية مع الأبناء بشأن هذا المحتوى".