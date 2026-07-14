بشرى سارة.. فوائد الصيام المتقطع تستمر حتى بعد التوقف عن اتباعه

كشفت دراسة علمية حديثة أن فوائد الصيام المتقطع لا تقتصر على فترة اتباع النظام الغذائي، بل قد تستمر لأشهر طويلة بعد التوقف عنه، ما يعزز مكانته كإحدى الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة السمنة والحفاظ على الوزن على المدى الطويل.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة غرناطة الإسبانية بالتعاون مع جامعة نافارا العامة وعدد من المراكز البحثية المتخصصة، أن الأشخاص الذين اتبعوا نظام الصيام المتقطع لمدة 12 أسبوعًا تمكنوا من الحفاظ على جزء كبير من الوزن الذي فقدوه حتى بعد عام كامل من انتهاء البرنامج الغذائي.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Clinical Nutrition، التابعة للجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والتمثيل الغذائي، لتقدم أدلة جديدة على أن تأثير الصيام المتقطع قد يمتد إلى ما بعد فترة الالتزام به.

واعتمدت الدراسة على نظام 16:8، وهو أحد أشهر أنظمة الصيام المتقطع، حيث يمتنع المشاركون عن تناول الطعام لمدة 16 ساعة يوميًا، بينما يسمح لهم بتناول جميع وجباتهم خلال نافذة زمنية مدتها ثماني ساعات.

وشارك في الدراسة 99 شخصًا يعانون زيادة الوزن أو السمنة، نصفهم من النساء، وخضع جميعهم في البداية لبرنامج توعوي حول النظام الغذائي المتوسطي، قبل تقسيمهم إلى أربع مجموعات تختلف في مواعيد تناول الطعام.

فقد التزمت إحدى المجموعات بنظامها الغذائي المعتاد الذي يمتد لأكثر من 12 ساعة يوميًا، بينما تناولت المجموعة الثانية الطعام بين الساعة التاسعة صباحًا والخامسة مساءً، في حين اختارت المجموعة الثالثة تناول الطعام بين الواحدة ظهرًا والتاسعة مساءً، أما المجموعة الرابعة فاختارت بنفسها نافذة الطعام التي تناسب نمط حياتها.

النتائج استمرت بعد عام كامل

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين اتبعوا الصيام المتقطع، سواء في الفترة الصباحية أو المسائية، حافظوا على خسارة وزن أكبر مقارنة بمن استمروا في جدولهم الغذائي المعتاد.

كما سجلت المجموعة التي تناولت الطعام في وقت مبكر من اليوم انخفاضًا أكبر في كتلة الدهون بعد مرور عام، وهو ما يشير إلى أن توقيت تناول الطعام قد يؤثر أيضًا في تركيب الجسم، وليس فقط في الوزن.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج توضح أن الصيام المتقطع لا يحقق نتائج مؤقتة فحسب، بل قد يترك تأثيرًا طويل الأمد يساعد الجسم على الحفاظ على الوزن المفقود.

عادة يسهل الالتزام بها

وقالت الدكتورة ألبا كاماتشو كاردينوسا، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إن العلماء كانوا يعرفون سابقًا أن الصيام المتقطع يساعد على فقدان الوزن خلال فترات قصيرة، لكن لم يكن معروفًا ما إذا كانت هذه الفوائد تستمر بعد انتهاء البرنامج.

وأضافت أن متابعة المشاركين بعد مرور 12 شهرًا أثبتت أن معظمهم احتفظ بجزء كبير من نتائج فقدان الوزن، وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا على فعالية هذا النظام الغذائي.

ولفتت إلى أن واحدة من أكثر النتائج تشجيعًا تمثلت في أن ثلث المشاركين تقريبًا اختاروا الاستمرار في تطبيق الصيام المتقطع من تلقاء أنفسهم بعد انتهاء الدراسة، ما يعكس سهولة دمجه في نمط الحياة اليومي مقارنة بالعديد من الأنظمة الغذائية الصارمة.

نتائج متقاربة

وأشار الباحثون إلى أن نجاح الصيام المتقطع لا يعتمد على توقيت محدد لتناول الطعام، إذ حققت نافذتا الأكل الصباحية والمسائية نتائج متقاربة في الحفاظ على الوزن.

ويرى الفريق البحثي أن هذه المرونة تمنح الأشخاص فرصة لاختيار المواعيد التي تتناسب مع ظروف عملهم وحياتهم الأسرية والاجتماعية، وهو ما يزيد فرص الاستمرار في النظام الغذائي والالتزام به على المدى الطويل.

وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة تدعم استخدام الصيام المتقطع كخيار عملي ضمن برامج علاج السمنة، خاصة أنه يجمع بين الفاعلية وسهولة التطبيق.

ومع استمرار معدلات السمنة في الارتفاع عالميًا، يرى الخبراء أن الأنظمة الغذائية القابلة للاستمرار هي الأكثر نجاحًا، مشيرين إلى أن الصيام المتقطع قد يمثل وسيلة مرنة تساعد على التحكم في الوزن دون الحاجة إلى قيود غذائية معقدة، مع ضرورة استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية قبل البدء به، خصوصًا لمن يعانون أمراضًا مزمنة أو لديهم احتياجات صحية خاصة.