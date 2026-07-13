بعد 60 عامًا من الحيرة.. العلماء يكتشفون الحقيقة المذهلة عن الكولاجين

في اكتشاف قد يعيد كتابة أحد الفصول الأساسية في علم الأحياء، توصل علماء إلى رؤية جديدة لطبيعة الكولاجين، أكثر البروتينات وفرة في جسم الإنسان، بعد أكثر من ستة عقود من الاعتقاد بأنه يتخذ شكل ألياف صلبة داخل الخلايا.

وكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في مركز تنظيم الجينوم (CRG) بمدينة برشلونة الإسبانية، أن الكولاجين داخل الخلايا لا يكون على هيئة قضبان أو ألياف صلبة كما كان يُعتقد، بل يوجد في صورة قطرات سائلة مرنة تشبه قطرات الزيت المعلقة في الماء، وهو اكتشاف قد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج التليف والسرطان وأمراض أخرى.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية Journal of Cell Biology، لتقدم أول مشاهدة مباشرة للكولاجين في حالته الطبيعية داخل الخلية الحية.

يُشكل الكولاجين نحو ثلث إجمالي البروتينات في جسم الإنسان، ويعد المكوّن الأساسي الذي يمنح الجلد والعظام والأوتار والغضاريف والأعضاء قوتها وتماسكها.

ولأكثر من 60 عامًا، اعتقد العلماء أن هذا البروتين يتكون داخل الخلية على هيئة ألياف طويلة وصلبة، قبل أن ينتقل إلى خارجها لبناء الأنسجة.

لكن باستخدام تقنيات تصوير فائقة الدقة للخلايا الحية، اكتشف الباحثون أن الكولاجين يمر أولًا بمرحلة مختلفة تمامًا، إذ يتجمع داخل الخلية في صورة قطرات سائلة مرنة، قبل أن يتحول لاحقًا إلى الألياف الصلبة المعروفة.

وقال البروفيسور فيفيك مالهوترا، المشرف على الدراسة: "داخل الخلية، الكولاجين ليس جزيئًا صلبًا كما افترضنا لعقود، بل يتصرف كسائل مرن يشبه قطرات الزيت في الماء."

لماذا يبقى الكولاجين سائلًا؟

ويرى الباحثون أن هذه الحالة السائلة تمثل آلية حماية ذكية تعتمدها الخلايا.

فلو تحوّل الكولاجين إلى ألياف صلبة داخل الخلية قبل أوانه، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الخلية نفسها أو حتى موتها.

أما وجوده في هيئة قطرات مرنة، فيسهل نقله بأمان حتى يصل إلى خارج الخلية، حيث يتحول إلى الألياف التي تمنح الأنسجة قوتها ومتانتها.

حل لغز حيّر العلماء لعقود

كان أحد أكبر ألغاز علم الأحياء يتمثل في كيفية نقل الكولاجين من داخل الخلية إلى خارجها.

فالألياف الصلبة للكولاجين قد يصل طولها إلى 400 نانومتر، بينما لا يتجاوز قطر الحويصلات الخلوية المسؤولة عن نقل البروتينات 60 إلى 90 نانومترًا فقط، ما جعل مرورها عبر هذه الحويصلات يبدو شبه مستحيل.

وتقترح الدراسة أن اللغز لم يكن في طريقة النقل، بل في طبيعة الكولاجين نفسه، إذ إنه لا يكون صلبًا أثناء وجوده داخل الخلية، وإنما يتحرك في صورة قطرات سائلة صغيرة يسهل نقلها.

فرضية جديدة للنقل داخل الخلية

وقدم الباحثون نموذجًا جديدًا أطلقوا عليه اسم "البثق السائل" (Liquid Extrusion).

وبحسب هذا النموذج، لا ينتقل الكولاجين عبر الحويصلات التقليدية كما كان يُعتقد، وإنما يخرج من الخلية بطريقة تشبه انتقال السوائل عبر الخاصية الشعرية، وهي الظاهرة الفيزيائية نفسها التي تساعد النباتات على نقل الماء من الجذور إلى الأوراق.

كما كشفت الدراسة عن دور مهم لبروتين يُعرف باسم TANGO1، الذي يعمل بمثابة نقطة تثبيت لقطرات الكولاجين عند مخارج الشبكة الإندوبلازمية، تمهيدًا لخروجها من الخلية.

انعكاسات واعدة على علاج الأمراض

ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على فهم كيفية تصنيع الكولاجين، بل تمتد إلى العديد من الأمراض المزمنة.

ففي حالات تليف الكبد والرئتين والجلد، تنتج الخلايا كميات مفرطة من الكولاجين، ما يؤدي إلى تراكم الأنسجة الليفية وفقدان الأعضاء لوظائفها الطبيعية.

كما تستفيد بعض الأورام السرطانية من الكولاجين، إذ تُكوّن حول نفسها غلافًا كثيفًا يحميها من العلاج الكيميائي ومن هجمات الجهاز المناعي.

ويرى الباحثون أن فهم آلية انتقال الكولاجين قد يتيح مستقبلًا تطوير أدوية تمنع إفرازه المفرط أو تعطل بروتين TANGO1، بما يحد من تكوين هذا "الدرع" الذي تعتمد عليه الأورام، أو يبطئ تطور أمراض التليف.

بداية فصل جديد في علم الأحياء

ويؤكد العلماء أن نموذج "البثق السائل" لا يزال بحاجة إلى مزيد من التجارب لإثباته بشكل نهائي، إلا أن النتائج الحالية تمثل تحولًا كبيرًا في فهم أحد أهم بروتينات الجسم.

ويخطط الفريق البحثي لإجراء دراسات إضافية على الحيوانات والأنسجة الحية، للتحقق من صحة هذه الآلية داخل الجسم، في خطوة قد تمهد لتطوير استراتيجيات علاجية جديدة تستهدف أمراضًا طالما شكلت تحديًا أمام الطب الحديث.