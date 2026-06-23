الوخز بالإبر علاج قديم.. لماذا لم يفقد مكانته؟

لم يعد الوخز بالإبر مجرد ممارسة علاجية تقليدية ارتبطت بالطب الشرقي لقرون طويلة، بل أصبح اليوم أحد العلاجات التكميلية التي تحظى باهتمام متزايد في العديد من المستشفيات والمراكز الطبية حول العالم، بعد أن أثبت فعاليته في تخفيف الألم والمساعدة في تحسين عدد من الحالات الصحية.

ورغم أن كثيرين يعرفون الوخز بالإبر باعتباره علاجاً يعتمد على إدخال إبر رفيعة جداً في مناطق محددة من الجسم، فإن هذا الأسلوب العلاجي يتجاوز بكثير الصورة التقليدية المرتبطة بالإبر، ليصبح جزءاً من توجه عالمي نحو العلاجات التي تجمع بين الطب الحديث والأساليب الطبيعية.

يُعد الوخز بالإبر أحد أقدم أساليب العلاج في العالم، حيث نشأ في الصين قبل آلاف السنين، ويستند إلى فكرة تحقيق التوازن داخل الجسم وتحفيز قدرته الطبيعية على الشفاء.

ومع مرور الوقت، انتقل هذا العلاج من كونه ممارسة تقليدية إلى مجال يخضع للدراسة والبحث العلمي، ما دفع العديد من الأنظمة الصحية إلى إدراجه ضمن برامج الرعاية التكميلية.

كيف يعمل؟

يعتمد الوخز بالإبر على استخدام إبر دقيقة للغاية تُغرس في نقاط محددة من الجسم. ويعتقد الخبراء أن هذه العملية تحفز الجهاز العصبي وتساعد على إفراز مواد كيميائية طبيعية، مثل الإندورفين، الذي يعمل مسكناً للألم، كما قد تسهم في تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهابات.

ما الحالات التي يساعد في علاجها؟

أظهرت دراسات عديدة أن الوخز بالإبر يمكن أن يساهم في التخفيف من مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، أبرزها: آلام الظهر والرقبة، الصداع والصداع النصفي، آلام المفاصل والعضلات، التوتر والقلق، اضطرابات النوم، بعض الآلام المزمنة المرتبطة بالأمراض العصبية، الأعراض الجانبية لبعض العلاجات الطبية.

ويلجأ بعض المرضى إليه لتحسين جودة الحياة وتعزيز الشعور بالاسترخاء والراحة النفسية.

وسيلة مساندة

في السنوات الأخيرة، اتجهت العديد من المؤسسات الصحية إلى اعتماد مفهوم «الطب التكاملي»، الذي يجمع بين العلاجات الطبية التقليدية وبعض الممارسات التكميلية، ومنها الوخز بالإبر.

ويؤكد أطباء أن هذا النوع من العلاج لا يُعد بديلاً عن الطب الحديث، بل وسيلة مساندة يمكن أن تساعد بعض المرضى في تخفيف الأعراض وتحسين استجابتهم للعلاج.

هل هو آمن؟

يعتبر الوخز بالإبر آمناً إلى حد كبير عند إجرائه على يد مختصين مؤهلين وباستخدام أدوات معقمة ومخصصة للاستعمال الواحد. وتقتصر آثاره الجانبية غالباً على شعور طفيف بالألم أو ظهور كدمة بسيطة في موضع الإبرة.

يرى الخبراء أن تزايد الاهتمام بالوخز بالإبر يعود إلى رغبة الكثيرين في البحث عن وسائل علاجية طبيعية تقلل الاعتماد على المسكنات والأدوية، خاصة في حالات الألم المزمن والتوتر والضغوط النفسية.

ومع استمرار الأبحاث العلمية في استكشاف فوائده وآليات تأثيره، يبدو أن الوخز بالإبر لم يعد مجرد علاج تقليدي قديم، بل أصبح جزءاً من مشهد طبي حديث يسعى إلى تحقيق التوازن بين التقدم العلمي وطرق العلاج الطبيعية، واضعاً المريض وراحته في قلب العملية العلاجية.