فوق سطح المستشفى.. مروحية إسعاف ترسم مشهداً أقرب إلى السينما

أشعل مقطع فيديو لمروحية إسعاف جوي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق لحظة هبوط استثنائية فوق سطح أحد المستشفيات في سويسرا، في مشهد بدا أقرب إلى لقطات الأفلام السينمائية منه إلى مهمة إنقاذ حقيقية.

وأظهر الفيديو مروحية إسعاف حمراء وهي تقترب بسرعة ودقة لافتتين من منصة الهبوط فوق مستشفى مدينة سانت غالن، قبل أن تنفذ مناورة انسيابية مبهرة وتنزلق نحو موقع الهبوط بثبات تام، في مشهد أثار إعجاب المتابعين وخبراء الطيران على حد سواء.

ما جعل اللقطة محط اهتمام واسع لم يكن مجرد عملية الهبوط نفسها، بل الطريقة التي نفذ بها الطيار المناورة، فبدلاً من اتباع المسار التقليدي البطيء والدوران لمسافة طويلة قبل الهبوط، اقتربت المروحية بزاوية حادة وتحكم فائق، قبل أن تستقر بدقة على منصة الهبوط خلال ثوانٍ معدودة.

وتُعد هذه المروحية من الطراز المستخدم في عمليات الإنقاذ الجبلي والإسعاف الجوي في سويسرا، حيث تنتشر فرق الطوارئ الجوية في مختلف المناطق الجبلية والوعرة للتدخل السريع في الحوادث والحالات الحرجة.

قدرة استثنائية

ويرجع الخبراء هذه القدرة الاستثنائية على المناورة إلى التصميم المتطور للمروحية، التي زُوّدت بمنظومة تحكم رقمية متقدمة تساعد الطيار على المحافظة على الاستقرار أثناء التحليق والهبوط في البيئات الصعبة.

كما تضم المروحية نظاماً آلياً للتحكم في الارتفاع والحركة الأفقية والعمودية، ما يتيح تنفيذ عمليات اقتراب دقيقة حتى في المواقع الضيقة أو المرتفعة، ويمنح الطيار قدرة كبيرة على التحكم أثناء التحليق الثابت فوق الأرض.

وتساعد هذه الأنظمة على تقليل الاهتزازات وتحسين دقة الهبوط، وهو أمر بالغ الأهمية في مهام الإسعاف والإنقاذ التي تتطلب سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ في آن واحد.

دور محوري

وتلعب المروحيات دوراً محورياً في عمليات الإنقاذ داخل جبال الألب السويسرية، التي تشهد سنوياً آلاف الحوادث المرتبطة بالسقوط أو الضياع أو التعرض للإصابات أثناء التسلق والمشي الجبلي.

ووفق بيانات نادي جبال الألب السويسري، جرى إنقاذ نحو أربعة آلاف شخص خلال عام 2025 في المناطق الجبلية، ما يعكس أهمية خدمات الإسعاف الجوي في الوصول إلى الأماكن التي يصعب على المركبات أو فرق الإنقاذ التقليدية بلوغها.

تحليق بثبات

ولا تقتصر أهمية هذه المروحيات على نقل المصابين فحسب، بل تشمل البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين في المناطق الوعرة والمرتفعات الجبلية، حيث يتعين على الطيارين أحياناً الهبوط في مساحات شديدة الضيق أو التحليق بثبات فوق المنحدرات الصخرية لتمكين فرق الإنقاذ من أداء مهامها.

ويؤكد خبراء الطيران أن ما بدا في الفيديو وكأنه استعراض احترافي، هو في الواقع انعكاس لمستوى التدريب العالي والتقنيات المتقدمة التي تعتمد عليها فرق الإسعاف الجوي لإنقاذ الأرواح في أصعب الظروف وأخطر البيئات.

مشهد مذهل

ويبرز هذا المشهد المذهل كيف أصبحت التكنولوجيا الحديثة والمهارات البشرية المتقدمة عنصرين حاسمين في عمليات الإنقاذ الطارئة، حيث يمكن لمناورة دقيقة تستغرق ثوانٍ معدودة أن تختصر دقائق ثمينة، وتمنح المصابين فرصة أكبر للنجاة والوصول إلى الرعاية الطبية في الوقت المناسب.