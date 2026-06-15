تحذير لمرضى القلب.. جهاز تستخدمه يومياً يؤثر في عمل منظم النبضات

في وقت أصبحت فيه السماعات اللاسلكية جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأشخاص حول العالم، يطلق أطباء القلب تحذيرات متزايدة بشأن تأثير بعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة على المرضى الذين يعتمدون على أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة إزالة الرجفان المزروعة داخل الجسم.

ويؤكد مختصون أن المشكلة لا تكمن في السماعات نفسها، بل في المجالات المغناطيسية التي تنتجها بعض الأجهزة الإلكترونية، والتي قد تتداخل مؤقتاً مع عمل الأجهزة الطبية المزروعة المسؤولة عن مراقبة نبضات القلب وتنظيمها.

وتعتمد أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة إزالة الرجفان على أنظمة أمان خاصة تجعلها تستجيب تلقائياً عند تعرضها لمجالات مغناطيسية قوية، وهو إجراء صُمم أساساً لحماية المرضى أثناء بعض الفحوصات الطبية التي تستخدم المغناطيس.

لكن اقتراب بعض الأجهزة الإلكترونية من منطقة الصدر قد يؤدي إلى تفعيل هذا الوضع الوقائي بشكل غير مقصود، ما قد يؤثر مؤقتاً في قدرة الجهاز على رصد بعض اضطرابات القلب أو التعامل معها بالشكل المعتاد.

ورغم أن الأجهزة الطبية تعود عادة إلى وضعها الطبيعي فور ابتعاد المصدر المغناطيسي، فإن هذا التداخل المؤقت قد يشكل خطراً لدى بعض المرضى الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الأجهزة.

أظهرت دراسات طبية حديثة أن المجالات المغناطيسية الصادرة عن عدد من الأجهزة الإلكترونية الشائعة قد تكون كافية للتأثير في أجهزة القلب المزروعة عند وضعها بالقرب من الجسم.

وشملت الأجهزة التي خضعت للدراسة سماعات الأذن اللاسلكية، والهواتف الذكية، والساعات الذكية، وأقلام الأجهزة اللوحية الإلكترونية، حيث تبين أن بعضها قادر على تفعيل الوضع المغناطيسي في أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة إزالة الرجفان عند اقترابها لمسافة قصيرة من موضع الزرع.

احتياطات

الخبراء يؤكدون أن هذه النتائج لا تعني ضرورة الامتناع عن استخدام السماعات اللاسلكية أو الأجهزة الذكية بشكل كامل، وإنما تستدعي اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة.

وينصح الأطباء بالحفاظ على مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتراً تقريباً بين الأجهزة الإلكترونية وأجهزة القلب المزروعة، وتجنب وضع الهواتف أو السماعات في الجيوب القريبة من الصدر.

كما يُفضل استخدام السماعات بطريقة طبيعية بعيداً عن منطقة زرع الجهاز الطبي وعدم تعليقها حول الرقبة لفترات طويلة إذا كانت تحتوي على مكونات مغناطيسية قوية.

رجفان

تشدد الجهات الصحية على ضرورة استشارة طبيب القلب عند وجود أي استفسار حول استخدام الأجهزة الإلكترونية، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعتمدون على أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة إزالة الرجفان.

كما يُنصح بمراجعة الطبيب فوراً عند الشعور بأعراض مثل الدوخة أو الإغماء أو اضطراب نبضات القلب، للتأكد من أن الجهاز المزروع يعمل بصورة طبيعية.

ومع الانتشار المتسارع للأجهزة الذكية في الحياة اليومية، يزداد اهتمام الباحثين بدراسة تأثيراتها المحتملة على الأجهزة الطبية المزروعة، لضمان استفادة المرضى من التطور التقني دون تعريض صحتهم لأي مخاطر غير متوقعة.

وبينما توفر التكنولوجيا الحديثة مزايا كبيرة للمستخدمين، يظل الوعي بالإرشادات الطبية والالتزام بها عاملاً أساسياً للحفاظ على سلامة المرضى، خصوصاً أولئك الذين تعتمد حياتهم على أجهزة طبية دقيقة تعمل داخل أجسادهم.