دراسة صادمة: عدد ساعات نومك تسرّع شيخوخة أعضاء الجسم

كشفت دراسة علمية حديثة أن النوم لا يؤثر فقط على النشاط والتركيز اليومي، بل قد يكون عاملاً حاسماً في سرعة شيخوخة أعضاء الجسم المختلفة، بما في ذلك القلب والمخ والكبد والرئتان والجهاز المناعي.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية فاجلوس لعلوم الطب والجراحة التابعة لـجامعة كولومبيا، أن النوم لساعات أقل من المعدل الطبيعي أو أكثر منه قد يرتبط بتسارع الشيخوخة البيولوجية داخل الجسم.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نحو نصف مليون شخص في المملكة المتحدة، بهدف رصد العلاقة بين عدد ساعات النوم ومعدل تدهور وظائف الأعضاء الحيوية مع التقدم في العمر.

وشملت الأبحاث تقييم الشيخوخة في 17 نظاماً حيوياً مختلفاً داخل الجسم، من بينها المخ، والقلب، والكبد، والرئتان، والجهاز المناعي، إضافة إلى أنظمة أخرى مرتبطة بالتمثيل الغذائي والصحة العامة.

وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات يومياً، أو أكثر من ثماني ساعات، يواجهون معدلات أعلى من الشيخوخة البيولوجية مقارنة بمن يحافظون على عدد ساعات نوم معتدل.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "طبيعة" العلمية المتخصصة، فإن المدة المثالية للنوم تتراوح بين 6.4 و7.8 ساعة يومياً، وهي الفترة التي ارتبطت بأفضل مؤشرات الصحة الحيوية للأعضاء.

وأكد الفريق البحثي أن اضطرابات النوم ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، من بينها الاكتئاب، والتوتر، والسمنة، ومرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

كما أظهرت النتائج أن النوم لفترات قصيرة جداً أو طويلة بشكل مفرط قد يرتبط بظهور مشكلات صحية أخرى، مثل الربو واضطرابات الجهاز الهضمي، بما في ذلك التهاب المعدة والارتجاع المريئي.

النوم حارس الأعضاء الحيوية

ويرى الباحثون أن نتائج الدراسة تعزز الفهم العلمي المتزايد لأهمية النوم باعتباره عملية حيوية أساسية للحفاظ على وظائف الجسم، وليس مجرد وسيلة للراحة الذهنية.

ونقل موقع «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية عن رئيس الفريق البحثي قوله إن النوم يلعب دوراً محورياً في حماية الأعضاء وتنظيم عمليات التمثيل الغذائي وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي.

وأشار إلى أن الدراسات المستقبلية ستركز على فهم الطرق التي يمكن من خلالها تحسين جودة النوم بهدف إبطاء الشيخوخة البيولوجية وتعزيز الصحة العامة على المدى الطويل.

أولوية صحية

ويؤكد مختصون أن هذه النتائج تعيد تسليط الضوء على أهمية تبني عادات نوم صحية، خاصة في ظل أنماط الحياة الحديثة التي تتسبب في اضطراب النوم لدى ملايين الأشخاص حول العالم.

ومع تزايد الأدلة العلمية حول العلاقة بين النوم والصحة الجسدية، يبدو أن الحصول على ساعات نوم متوازنة لم يعد رفاهية، بل ضرورة حيوية للحفاظ على شباب الجسم وكفاءة أعضائه مع التقدم في العمر.