للوقاية من فقدان السمع.. أين يجب الجلوس؟

يُعد فقدان السمع مشكلة تؤثر على ملايين الناس، ويمكن أن تتراوح حدته بين الخفيف والشديد، وينتج عن عدة أسباب مختلفة، منها الأصوات الصاخبة والتقدم في العمر، وما ينتج من تغيرات طبيعية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتأثر السمع بالتهابات الأذن، وإصابات الرأس، وبعض الأدوية، ومجموعة من الأمراض، بما في ذلك داء السكري، والزهايمر، واضطرابات المناعة الذاتية.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن الدكتور سيث ويبل، أخصائي السمع الأمريكي قوله إن تقليل الضوضاء العالية يعد من الطرق السهلة للحماية من فقدان السمع، مشيراً إلى أن الأصوات الصاخبة قد تُلحق الضرر بالخلايا الشعرية الدقيقة في قوقعة الأذن الداخلية، ما يُمهد الطريق لمشاكل السمع، مشيرا إلى ان مكان الجلوس في الأماكن العامة، يمكن أن يؤثر بشكل كبير للتعرض للضوضاء، وبالتالي على السمع.

وكشف ويبل عن أفضل الأماكن للجلوس في الأماكن العامة ووسائل المواصلات للوقاية من فقدان السمع.

ففي الطائرات وحالياً نحن على مشارف موسم الإجازات تُعدّ مقاعد الدرجة الأولى، بكل تأكيد، الخيار السمعي الأمثل على متن الطائرات، كونها بعيدة عن الأجنحة لتجنب ضوضاء المحرك، وكذلك بعيدة عن المناطق المزدحمة.

بينما في المواصلات العامة، يؤكد ويبل على ضرورة اختيار مقعد بعيد عن الأبواب في القطارات بينما في الحافلات، من الأفضل أن الجلوس بالقرب من السائق، بعيداً عن زحام بقية الركاب.

وفي المطاعم قال ويبل إن أقرب المقاعد إلى المداخل والممرات هي الأكثر ضجيجاً، في حين أن الكراسي الموجودة في زوايا المطعم هي الأفضل للحفاظ على السمع.

غالباً ما يُلاحظ الأصدقاء وأفراد العائلة مشاكل السمع أولاً، قبل إدراك أصحاب المشكلة أنفسهم.