«نموذج رقمي» عالي الكفاءة في تصوير الدماغ

طور العلماء نموذجاً رقمياً لمقياس المغناطيسية البصري الكمي، كما أفادت جامعة سانت بطرسبورغ للفنون التطبيقية.

ووفقاً لهم، فإن الدراسة، التي جاءت ضمن مشروع «برنامج مستهدفات 2030» التابع لوزارة التعليم والعلوم، تمثل خطوة مهمة في تحسين تخطيط الدماغ وتخطيط القلب، اللذين يتم استخدامهما على نطاق واسع في الطب.

ويكمن ابتكار علماء من جامعة سانت بطرسبورغ للفنون التطبيقية، بصنع نموذج رقمي يسمح لهم بالعمل على تقليل حجم أجهزة الاستشعار المغناطيسية، وهذا ضروري لالتقاط النبضات المتولدة في الدماغ التي تخلق مجالات مغناطيسية ضعيفة، وكذلك لزيادة عددها وكثافتها على رأس المريض عند إجراء تخطيط الدماغ، وكذلك لتقليل تأثيرها على بعضها بعضاً.