سرطانات الشاطئ تشعر بالألم

أثبت باحثون من جامعة جوتنبرج لأول مرة أن سرطانات الشاطئ يمكنها أن تشعر بالألم، حيث إنّهم باستخدام قياسات تشبه تخطيط كهربية الدماغ، سجلوا ردود فعل عصبية واضحة في أدمغة السرطانات عند تعرضها لمحفزات مؤلمة، مثل الضغط الميكانيكي أو المهيجات الكيميائية.

واكتشف الباحثون، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «بيولوج»، مستقبلات الألم في الأنسجة الرخوة لسرطانات الشاطئ من خلال قياس نشاط الدماغ أثناء الإجهاد، ووجدوا أن الضغط أو المهيج الكيميائي، مثل الخل، على مناطق مثل المخالب أو الأرجل أو قرون الاستشعار تسبب في زيادة نشاط الدماغ.

وأثار الإجهاد البدني استجابة قصيرة ولكنها شديدة، في حين تسبب الإجهاد الكيميائي في رد فعل أطول أمداً.