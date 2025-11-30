«الطيران المدني»: جميع الناقلات الوطنية باشرت فحوصات «إيرباص A320»

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن جميع شركات الطيران الوطنية المشغلة لطائرات إيرباص A320 باشرت حالياً تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة المطلوبة.

جاء هذا الإعلان من قبل الهيئة، في إطار متابعة إخطار صلاحية الطيران الطارئ الصادر عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «EASA» والمتعلق بأسطول طائرات إيرباص A320 حول العالم.

وأكدت الهيئة أنها تتابع هذه الإجراءات بشكل مباشر مع الوكالة الأوروبية والشركات المشغلة المعنية لضمان الالتزام الكامل بجميع متطلبات السلامة والصلاحية للطيران، بما يضمن استمرار التشغيل الأمن للأسطول وعدم تأثر حركة الطيران في الدولة.

كما أكدت الهيئة التزام جميع الشركات المشغلة بمتابعة وتطبيق أي تحديثات فنية صادرة عن الشركات المصنعة أو الجهات المختصة، فيما تواصل منظومة الرقابة التنظيمية في دولة الإمارات ضمان التطبيق الفوري والفعال لجميع توجيهات السلامة وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع الطيران المدني. وكانت رحلات الاتحاد للطيران قد عادت إلى جدولها التشغيلي المعتاد، بعد الانتهاء بنجاح من تثبيت التحديث البرمجي المطلوب من «إيرباص» على أسطول طائرات A320.

وقال متحدث باسم الناقلة: «بالجهود الاستثنائية التي بذلتها فرقنا التشغيلية والفنية، تم تنفيذ التحديث بسرعة وبأقل قدر ممكن من التأثير على العمليات، رغم أننا نمر بإحدى أكثر فترات السفر ازدحاماً في مطار زايد الدولي قبيل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة». وتابع: «نقدّر احترافية فرق العمل في مختلف محطات الشبكة، ونتوجه بالشكر لضيوفنا على صبرهم وتفهمهم. وتبقى السلامة على رأس أولويات الاتحاد للطيران، ويسعدنا أننا استطعنا استعادة الخدمات المنتظمة بسرعة».