منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر ينطلق 25 نوفمبر

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن انطلاق النسخة الحادية عشرة من منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 25 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتقام هذه النسخة تحت شعار «مستقبل السياحة: في مجالات الرقمنة، الصحة والسلامة». ويشارك فيها نخبة من المتحدثين البارزين، تضم معالي عبدالله بن طوق المري، عضو مجلس الوزراء، وزير الاقتصاد وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وأحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ وبسمة الميمان، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى جانب عدد آخر من الشخصيات المهمة والمؤثرة في الصناعة.

وسلط خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، الضوء على الفرص والتحديات التي سيتناولها المنتدى والمنجزات التي حققتها إمارة الشارقة في قطاع السفر والسياحة.

حيث قال: «يركز منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر على إبراز النهج الإبداعي لإمارة الشارقة في تطوير قطاع السياحة والسفر من خلال تبني التقنيات المتطورة.

حيث سيسلط الضوء على منجزاتنا الاستراتيجية في مسار تحويل القطاع عبر تطبيق تقنيتي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. كما سنتناول التحديات والفرص المختلفة التي تنشأ في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الصناعة، مع التركيز على الخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق من أجل ضمان مستقبل مستدام ومزدهر للسفر والسياحة».