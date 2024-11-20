«الاتحاد للطيران» تنقل 15.2 مليون مسافر في 10 أشهر

أعلنت «الاتحاد للطيران»، أمس، أنها نقلت 15.2 مليون مسافر خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، بنمو بنسبة 34 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الناقلة في بيان إن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر أكتوبر أظهرت استمرار الأداء القوي، حيث نقلت الشركة 1.6 مليون ضيف خلال أكتوبر الماضي.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «إن الشركة شهدت خلال شهر أكتوبر الماضي نمواً مهماً في أعداد المسافرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر، حيث تعكس الأرقام والمؤشرات المحققة أننا على الطريق الصحيح نحو مضاعفة عدد المسافرين خلال أقل من عامين».

وأكد استمرار القدرة الاستيعابية في النمو، مع محافظتهم على عامل حمولة قوي بلغ 87 % فيما استمرت الناقلة في زيادة عدد وجهاتها، حيث أعلن عن إطلاق وجهة «العلمين» في مصر، ابتداء من صيف 2025.