الرياضة تنعش السياحة في رأس الخيمة

أسهم عدد من الأنشطة الرياضية في انتعاش السياحة بإمارة رأس الخيمة، التي برزت في السنوات الماضية كواحدة من الوجهات الجاذبة للسياح من داخل وخارج الدولة بشكل لافت، ولعبت الرياضة، ضمن عدد من العوامل المختلفة، في نشاط حركة السياحة وزيادة عدد السياح، بعد أن عكست التطور الكبير للإمارة وأسهمت في الترويج للوجهات السياحية الجاذبة والطبيعة الخلابة، التي تتميز بها، ويأتي ذلك تأكيداً على دور الأنشطة الرياضية في الترويج، وتأثيرها الكبير على جوانب مختلفة.

ومن أبرز الألعاب الرياضية، التي كان لها دور بارز في الترويج للسياحة، نصف الماراثون برأس الخيمة، الذي يقام سنوياً بمشاركة أعداد كبيرة من العدائين المحترفين والهواة، ومشاركة أنديتها في دوري المحترفين سابقاً، ودوري الدرجة الأولى، وتلعب مباريات كرة القدم في حضور آلاف المشجعين، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين المحليين والأجانب، والذين يتعرفون أكثر على الإمارة من خلال المباريات التي تقام بملاعبها، مع الإقامة في فنادقها، ما يسهم في زيادة حركة السياح.

بطولة الغولف

إضافة إلى بطولة رأس الخيمة للغولف والتي تقام سنويات بمشاركة نخبة أبطال اللعبة من مختلف الدول، والتي تسهم أيضاً بشكل واضح في التعريف بطبيعة المنطقة ومناظرها الخلابة والبنية التحتية التي تتمتع بها، وهنالك أيضاً «جبل جيس»، الذي تربع على قائمة أبرز الوجهات الصيفية بالدولة 2024، والذي يجذب الرياضيين وعشاق المغامرات وتسلق الجبال.

ومن الدلائل التي تؤكد مساهمة الرياضة في انتعاش السياحة بالإمارة مبادرات نادي الإمارات في الموسم قبل الماضي، بتوقيع العقود مع نجوم كرة القدم، من مناطق سياحية في رأس الخيمة، مثل جزيرة المرجان الوجهة السياحية الأبرز في الإمارة، ومتحف رأس الخيمة، في خطوة إيجابية، أقدمت عليها إدارة النادي حينها، لأداء رسالتها في دعم السياحة والترويج لها وسط جماهير كرة القدم.

دور أساسي

من جانبه قال إياد راسبيه، نائب الرئيس لتطوير سياحة الوجهة بهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في حديث مع «البيان»، إن الرياضة تلعب دوراً أساسياً في تطوير استراتيجيات تنمية السياحة، وإن الكثير من الدول والمدن تعتمد عليها في عروضها السياحية لتوفير تجارب متنوعة للزوار، وأضاف: «تعد السياحة الرياضية محركاً أساسياً للاقتصاد المحلي، لذلك ندرك أهمية استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، والاستفادة من الترويج لها، في جذب وزيادة عدد السياح للارتقاء بمكانة رأس الخيمة كوجهة سياحية وترسيخ رؤيتنا باستقطاب أكثر من 3.5 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030».

ترويج السياحة

وأشار راسبيه إلى أن القناعة بدور الرياضة في الترويج للسياحة جعلهم يعملون على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية في الإمارة مثل تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والتي جذبت، حسب قوله، 30 ألف مشجع من خارج الدولة، وأضاف: «أيضاً نقوم بتنظيم نصف ماراثون رأس الخيمة السنوي، الذي يجذب أكثر من 5000 مشارك، وآلاف المشجعين، الذين يسهمون في نشاط الاقتصاد المحلي بزيادة الأشغال في الفنادق والمطاعم، وتسليط الضوء على أبرز معالم المدينة، ولدينا أيضاً بطولة الغولف ضمن محطات جولة «دي بي ورلد»، وتحدي المسير الجبلي «هايلاندر رأس الخيمة»، وغيرها من الفعاليات التي أثرت بشكل إيجابي على السياحة في الإمارة».

وأكد نائب الرئيس لتطوير سياحة الوجهة بهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن «جبل جيس» يعتبر من أكثر الوجهات السياحية الجاذبة في الدولة، نظراً لأنشطته المتنوعة ومناظره الخلابة، ذاكراً أنه استقطب في 2023 أكثر من 700 ألف زائر، من بينهم أعداد كبيرة من الرياضيين، الذين يمارسون رياضة التسلق والمغامرات والدراجات، بجانب المشاركين من مختلف الدول في تحدي المسير الجبلي.

تجربة إنييستا

وثمن إياد راسبيه تجربة الإسباني المخضرم أندريس إنييستا مع نادي الإمارات في الموسم الماضي، وقال إنها دعمت السياحة برأس الخيمة، بعد أن أسهم إنييستا باسمه الكبير في جذب الانتباه العالمي لرأس الخيمة، التي حققت أعلى رقم من حيث عدد الزوار، والذي بلغ 1.22 مليون زائر في العام الماضي، وبالتأكيد وجود نجم مؤثر مثل إنييستا في الإمارة حقق الكثير من المكاسب، وأعتقد أنه شجع السياح على الحضور والتعرف على المعالم السياحية عن قرب، وكلها نماذج تؤكد أهمية الاستفادة من الرياضة في دعم النشاط السياحي.