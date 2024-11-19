مطارات الإمارات .. أرقام قياسية لأعداد المسافرين خلال 9 أشهر

حلقت مطارات دولة الإمارات بنتائج أدائها على صعيد أعداد المسافرين والرحلات، إلى مستويات قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مرسخة بذلك تنافسيتها العالمية ودورها المحوري في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

وسجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، أكثر من 103 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى نحو 150 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري.

وأعلنت مطارات أبوظبي إجمالي عدد المسافرين حتى نهاية سبتمبر الماضي الذي بلغ 21.7 مليون مسافر بزيادة قدرها 31.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت استقبال 16.5 مليون مسافر.

وتجلّى هذا النمو الاستثنائي في الربع الثالث تحديداً من العام الجاري، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 7.7 مليون مسافر بزيادة قدرها 27% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

وحتى نهاية سبتمبر الماضي، ارتفعت حركة الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطارات أبوظبي بنسبة 27.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث استقبلت مطارات الإمارة أكثر من 10.3 مليون مسافر، كما ارتفعت حركة المسافرين العابرين بنسبة 36% لتصل إلى 10.9 مليون مسافر.

من جهته، استقبل مطار دبي الدولي 68.6 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وسجل مطار دبي الدولي أداءً قوياً في الربع الثالث من العام الجاري، حيث استقبل 23.7 مليون مسافر، وشهد الربع الثالث تنامياً في عدد الرحلات الجوية، إذ تجاوزت 111.300 رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 327.700 رحلة بزيادة 6.4% على أساس سنوي.

ويتوقع مطار دبي استقبال 23.2 مليون مسافر في الربع الأخير من العام، كما يتوقع أن يصل إجمالي حركة المسافرين السنوية لعام 2024 إلى 91.9 مليون مسافر، وهو أعلى رقم في تاريخ المطار.

بدوره حقق مطار الشارقة الدولي، خلال الربع الثالث من عام 2024، نمواً متصاعدًا في جميع عملياته التشغيلية، حيث ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر المطار خلال هذه الفترة إلى أكثر من 4 ملايين و392 ألف مسافر، وبنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما نجح في تحقيق النمو في حركة الطيران بنسبة بلغت 6.7% خلال الربع الثالث، وبإجمالي 27 ألفاً و758 حركة طيران نفذتها 35 شركة طيران.

وكان مطار الشارقة الدولي قد أعلن عن وصول أعداد المسافرين حتى النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 8.3 مليون مسافر