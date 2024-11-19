طيران الإمارات تحدث إجراءات السفر إلى بغداد وبيروت

أصدرت طيران الإمارات تحديثات بشأن رحلاتها إلى العراق ولبنان.

وأعلنت الشركة عن إلغاء رحلاتها من وإلى بغداد حتى 30 نوفمبر 2024.

كما أعلنت أنه لن يُسمح للمسافرين العابرين عبر دبي على طيران الإمارات الذين تكون وجهتهم النهائية بغداد بالسفر إلى نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني تظل رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت ملغاة حتى 31 ديسمبر 2024، ولن يُسمح للعملاء العابرين عبر دبي بحيث تكون وجهتهم النهائية بيروت بالسفر في نقطة انطلاقهم.

ووفق التحديثات الجديدة تعمل رحلات فلاي دبي (FZ) إلى بغداد، وسيتم قبول العملاء الذين لديهم حجوزات مؤكدة على فلاي دبي (FZ) مع الوجهة النهائية بغداد للسفر. يُنصح العملاء بمراقبة حالة رحلة فلاي دبي (FZ) بانتظام.

وأضافت يجب على العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات الاتصال بوكلاء الحجز لديهم للحصول على خيارات سفر بديلة أو الاتصال بنا إذا تم الحجز مباشرة مع طيران الإمارات، ونحن نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب ونتواصل مع السلطات المعنية بشأن التطورات.