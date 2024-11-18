فندق ذا مارك يقدم تجربة بنتهاوس كولكشن بمناسبة عيد الاتحاد

أعلن فندق ذا مارك عن إطلاق باقة بنتهاوس كولكشن بمناسبة عيد الاتحاد في دولة الإمارات، والتي تتيح للضيوف من دول الخليج العربي الاستمتاع بمجموعة من المزايا والعروض الاستثنائية خلال هذه المناسبة الوطنية المميزة.

ويتميز الفندق بموقعه ضمن أحد الأبنية الشهيرة التي تعود لعشرينيات القرن الماضي في الجانب الشرقي الأعلى من مدينة مانهاتن، حيث يوفر للضيوف باقة فريدة من خيارات الغرف والأجنحة الفاخرة، بالإضافة إلى ثلاثة أجنحة بنتهاوس مميزة تزخر بالتصاميم الداخلية الأنيقة من تصميم الفرنسي الشهير جاك جرينج.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بأروع الإطلالات على مدينة نيويورك من داخل غرفهم أو أجنحتهم الفسيحة، حيث يوفر بنتهاوس سنترال بارك، الذي يحتوي على خمس غرف نوم، تجربة غير مسبوقة من الفخامة والرقي. كما تتوفر خيارات إقامة بعدد أقل من غرف النوم في جناح سنترال بارك، والذي يضم غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم. ويمكن للضيوف تجربة الإقامة في ماديسون بنتهاوس الذي يحتوي على ثلاث غرف نوم أنيقة مع إطلالة مميزة على جادة مانهاتن الشهيرة في الجانب الشرقي الأعلى من الجزيرة. ويحظى ضيوف الفندق بتجربة استثنائية عند الإقامة في جناح بنتهاوس في ذا مارك، وهو أكبر بنتهاوس فندقي في أمريكا الشمالية، حيث يمتد على مساحة تزيد على 10,000 قدم مربع ويشغل الطابقين العلويين في الفندق، كما يضم خمس غرف نوم وأربع مدافئ وستة حمامات وغرفتي مكياج وركني مشروبات. ويحتضن الجناح الفاخر حديقة زجاجية ومكتبة وغرفة كبيرة لتناول الطعام، فضلاً عن تراس واسع بمساحة 2,500 قدم مربع مصمم لتجارب تناول الطعام والترفيه في الهواء الطلق وسط الإطلالات الخلابة على سنترال بارك وأفق مانهاتن الرائع.

ويحصل الضيوف، ممن يحجزون أحد أجنحة البنتهاوس المتوفرة، على مزايا حصرية ترتقي بمستوى إقامتهم، بما يشمل وجبة فطور متكاملة في الصباح، وجولة خاصة لاستكشاف الأعمال الفنية المميزة في المساء. وتكريماً لدوره الاستثنائي في استضافة المشاهير قبيل حفل ميت جالا، الذي يُقام في أول أيام الإثنين من شهر مايو سنوياً، تعاون فندق ذا مارك مع متحف متروبوليتان للفنون ليقدم لضيوفه جولات خاصة بعد الساعات الرسمية لمشاهدة الأعمال الفريدة داخل المتحف. ويوفر الفندق لضيوفه أيضاً خدمة الخادم الشخصي وخدمة النقل المجاني من المطار وإليه.

وتتكامل التجربة المذهلة في الفندق مع أشهى المأكولات في مطعم ذا مارك من جان جورج فونجريشتِن الحائز على نجمة ميشلان، حيث يحظى الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي بباقة من الأطباق الأوروبية الكلاسيكية المميزة. ويضم الفندق أيضاً أول فرع في نيويورك لكافيار كاسيبا، العلامة الباريسية الشهيرة، مما يمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بتشكيلة من الأطباق المميزة، بما يشمل طبق البطاطس المطهو مرتين والمغطى بطبقة من الكافيار، وبيتزا روستي البطاطس مع الكافيار المقرمش والكريمة الطازجة والثوم المعمر، وهو طبق شهير في نيويورك.

ويقدم ذا مارك لضيوفه مجموعة مختارة من خدمات العافية بإشراف طبيبة التجميل الشهيرة الدكتورة باربرا شتورم، من بينها جلسات التدليك داخل الغرف والتدريب الشخصي وغيرها من جلسات العناية بالوجه الفريدة. وتتيح التجربة للضيوف فرصة الاسترخاء مع التدليك اللمفاوي أو العلاجات المخصصة بالنمط السويدي أو التايلندي أو مع خيارات الاستشفاء بعد الإصابات الرياضية.

ويتميز ذا مارك بخدمات استثنائية للعائلات والحيوانات الأليفة، كما يحظى الأحبة الصغار بفرصة الاستمتاع بأجمل وسائل الراحة والأنشطة الترفيهية، بدءاً من عربات الأطفال المصممة خصيصاً لمنطقة سنترال بارك، ووصولاً إلى الأمسيات السينمائية ضمن الغرف والأنشطة الترفيهية، مثل تلوين الكتب والملصقات والدمى، مما يوفر تجربة متكاملة تناسب جميع أفراد العائلة. ويمكن للعائلات اختيار جناح ذا مارك سلامبر بارتي الخاص، والذي يشمل خيارات إعداد خيمة مخصصة للصغار، وفيلم عائلي في الغرفة مع الاستمتاع بتناول الفشار والحليب بالشوكولاتة مع الكعك، إضافة لمجموعة ذا مارك المخصصة من كتب التلوين وأقلام الرصاص.

ويدعو ذا مارك ضيوفه لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بمشاهدة أفق مدينة مانهاتن خلال عيد الاتحاد في دولة الإمارات، سواء من خلال حجز أحد خيارات البنتهاوس أو استكشاف روعة المدينة وألقها.

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