مشاركة أولى لـ«سياحية عجمان» بالمعرض العالمي لسياحة الحوافز والأعمال

تشارك دائرة التنمية السياحية بعجمان للمرة الأولى في المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات (IBTM World)، أحد أهم الأحداث العالمية المتخصصة في مجال سياحة الحوافز والأعمال، والذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية بين 19 و21 نوفمبر.

وستسلط الدائرة الضوء خلال المعرض على دور إمارة عجمان كوجهة مثالية لسياحة الأعمال والمؤتمرات والاجتماعات، كما ستستعرض إمكاناتها وبنيتها التحتية المتطورة التي تسهم بدورها في دعم تنظيم الفعاليات والمناسبات الدولية رفيعة المستوى في الإمارة.

وتسعى الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث الرائد إلى تعزيز الشراكات مع أبرز الشركات العالمية والمؤسسات التي تعنى بمجال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وبناء علاقات التعاون والتواصل الجديدة مع الشركاء والجهات المعنية بما يسهم في الترويج للإمارة ومميزاتها وجذب المزيد من الفعاليات والأعمال إليها، تماشياً مع أهداف رؤية عجمان 2030.

وقال محمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «نتطلع من خلال مشاركتنا هذه إلى التعريف بإمكانيات إمارة عجمان في هذا القطاع واستعراض أبرز المشاريع والمبادرات التي تعزز من موقعها كوجهة رائدة لسياحة الأعمال».

وأضاف: «نعمل في الدائرة على توسيع نطاق عروضنا وخدماتنا السياحية وتطوير البنية التحتية لقطاع الأعمال، بما يلبي احتياجات منظمي الفعاليات العالمية ويسهم في توفير بيئة مميزة ومستدامة تتماشى مع تطلعات زوارنا في هذا المجال».