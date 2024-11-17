ورش عمل تستعرض «قدرات التوزيع الجديدة» بقطاع السفر

استضافت شركة «أماديـوس الخليج» سلسلة من ورش العمل الحصرية حول «قدرات التوزيع الجديدة»، بمشاركة خبراء في قطاع السفر، وذلك لمناقشة أحدث التطورات المتعلقة بإعادة تشكيل أنظمة التوزيع الخاصة بشركات الطيران.

ووفرت تلك الورش، التي أقيمت في كل من أبوظبي ودبي، منصة شاملة للمشاركين للتفاعل مع شركات الطيران التي تدعم أنظمة «قدرات التوزيع الجديدة»، فضلاً عن استكشاف الاستراتيجيات الناشئة، واكتساب رؤى مباشرة حول قدرة تقنية «قدرات التوزيع الجديدة» على تطوير أعمالهم وإحداث نقلة نوعية بها.

ومع تحول أنظمة «قدرات التوزيع الجديدة» إلى واقع ملموس؛ تعمل صناعة السفر على تسريع وتيرة تطورها في مجال تقنيات التوزيع، وذلك سعياً لإحداث تحسينات ملموسة في تجربة المسافرين.

وفي هذا الشأن، تتيح «قدرات التوزيع الجديدة» تقديم عروض مخصَّصة وديناميكية للمسافرين، مما يخلق فرصاً جديدة للمبيعات الإضافية والبيع المتبادل، الأمر الذي يعود بالنفع على جميع اللاعبين في نظام السفر، بدءاً من شركات الطيران وحتى وكالات السفر.

حيث تقدم «قدرات التوزيع الجديدة» مستوى جديداً من التخصيص والمرونة التي تمكن العاملين في قطاع السفر من تحسين عروض خدماتهم وتلبية توقعات المسافرين المعاصرين بشكل أفضل، وذلك مع قدرة أنظمة «قدرات التوزيع الجديدة» على توفير محتوى أكثر ثراءً فضلاً عن تيسير إجراءات العمل.

وقال إرنستو سانشيز بومونت، مدير عام شركة «أماديوس الخليج» نحن ملتزمون بتزويد شركائنا بكافة الأدوات والرؤى اللازمة للاستفادة الكاملة من إمكانيات أنظمة «قدرات التوزيع الجديدة».

لقد وفرت هذه الورش فرصة فريدة لشركاء السفر للتواصل والتفاعل مع شركات الطيران التي تتبنى أنظمة «قدرات التوزيع الجديدة»، فضلاً عن استكشاف الاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز معدلات النجاح والابتكار في أعمالهم. نحن سعداء بالتعليقات الإيجابية من المشاركين ونتطلع إلى دعم رحلة التحول الرقمي في صناعة السفر.

وتواصل «أماديـوس الخليج» التزامها بتعزيز التعاون والابتكار على مستوى الصناعة، وتصدر الجهود في دعم وكالات السفر من أجل استكشاف أنظمة «قدرات التوزيع الجديدة» والاستفادة منها لتلبية المتطلبات الحديثة لقطاع السفر.