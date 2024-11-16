افتتاح مكتب الجمارك الأمريكي في مطار زايد الدولي

افتتحت مطارات أبوظبي رسمياً مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي (U.S. CBP) الجديد، في مطار زايد الدولي، وتضمن حضور حفل الافتتاح العديد من الشخصيات المهمة وكبار المسؤولين الإماراتيين والأمريكيين، بما في ذلك إيلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، ومارتينا سترونج سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة، وأنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وجودسون مردوك نائب المفوض التنفيذي المساعد للجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

وسيتولى هذا المكتب، بالتعاون مع الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والاتحاد للطيران، والاتحاد لخدمات المطار، إجراءات التخليص المسبق لمعاملات السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني إلغاء الحاجة إلى الوقوف بطوابير الانتظار الطويلة عند الوصول إلى الولايات المتحدة، ويضمن للمسافرين الاستمتاع برحلة سلسة وسريعة، على متن خطوط الاتحاد، من أبوظبي إلى الولايات المتحدة.

جهود تعاونية

وقالت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، إيلينا سورليني: «فخورون بالجهود التعاونية التي أسفرت عن إنشاء هذا المكتب المتطور للتخليص الجمركي ومعاملات السفر المسبقة. ومع مرور عام حافل بالنجاحات على تشغيل مطار زايد الدولي، سيسهم هذا الإنجاز المهم في تحقيق تطلعاتنا بأن نكون مركزاً عالمياً رائداً للسفر، وسيتيح لنا كذلك توفير تجربة سفر متفردة، تتجاوز توقعات المسافرين عبر مطار زايد الدولي».

وتقوم حالياً، جميع رحلات طيران الاتحاد المتجهة إلى الولايات المتحدة، بإنهاء إجراءات التخليص المسبق للسفر والجمارك والهجرة الأمريكية في أبوظبي قبل المغادرة. ويسيّر الطيران حالياً 35 رحلة أسبوعياً إلى أربع وجهات أمريكية رئيسة، تشمل بوسطن، وشيكاغو، ونيويورك، وواشنطن، ما يضمن وصول الركّاب إلى وجهاتهم المفضلة في الولايات المتحدة بكل راحة.

تعزيز الروابط

وقالت مارتينا سترونج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة: «الخطوة تمثل إنجازاً آخر في شراكتنا الاستراتيجية مع دولة الإمارات، وتعزيز الروابط بين الشعوب. إذ سيتمكن المسافرون إلى الولايات المتحدة من إنجاز إجراءات سفرهم بسرعة وسهولة، من خلال هذا المرفق المتطور. ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من الزوار إلى الولايات المتحدة، ومواصلة تعزيز صداقتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال أنطونوالدو نيفز الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «نفخر بتقديم تجربة استثنائية لضيوفنا عند سفرهم إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وأوروبا وشبه القارة الهندية وآسيا. ومع إمكانية الفحص المسبق لجميع رحلاتنا في أبوظبي، يمكن لضيوفنا تجاوز طوابير الانتظار الطويلة عند الوصول، وفي حال كانوا متجهين إلى وجهات أخرى داخل الولايات المتحدة، سيتسنى لهم القيام بذلك بسلاسة، ودون أوقات انتظار طويلة، عند اختيار السفر مع شركات الطيران الشريكة لنا».

تسهيل التجارة

وقال جودسون مردوك نائب المفوض التنفيذي المساعد للجمارك وحماية الحدود الأمريكية: «يسهم المكتب الجديد في مطار زايد في ربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالولايات المتحدة. وهي خطوة تسهم بتعزيز السياحة والتبادل الثقافي والعلاقات التجارية الدولية. وبينما تظل المهمة الأهم للجمارك، هي ضمان سلامة وأمن الولايات المتحدة، فإننا حريصون أيضاً على تسهيل التجارة والسفر القانونيين. هذه العلاقة الاستراتيجية لا تعود بالفائدة فقط على دولة الإمارات والولايات المتحدة، بل تعزز أيضاً السلام والازدهار بشكل عام».