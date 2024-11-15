طائرة الإمارات «A380» تستقطب آلاف الزوار في معرض البحرين الدولي للطيران

استقطبت طائرة الإمارات A380 بتقسيم الدرجات الأربع اهتماماً كبيراً من الجمهور، حيث استقبلت أكثر من 7 آلاف زائر خلال ظهورها ليومين في معرض البحرين الدولي للطيران 2024، بقاعدة الصخير الجوية.

وعرضت الناقلة طائرتها العملاقة المحدثة أمام رواد المعرض لإلقاء نظرة عن قرب على أكبر طائرة ركاب في العالم، والتي جذبت إعجاب آلاف الزوار، الذين اطلعوا على مرافقها وتجهيزاتها الفريدة والمتقدمة، بما في ذلك بما في ذلك مقصوراتها الفسيحة، والصالون الجوي الشهير، والشاور سبا في الدرجة الأولى والمقصورة الجديدة للدرجة السياحية الممتازة.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات الإيرباص A380 في العالم، وتجري الناقلة حالياً أكبر برنامج من نوعه في الصناعة بتكلفة مليارات الدولارات، لتحديث طائراتها وتعزيز جاهزيتها للارتقاء بتجربة السفر لعملائها، وفي إطار البرنامج، طرحت الناقلة الدرجة السياحية الممتازة التي تتميز بلمساتها الخشبية الأنيقة وتصميم مقاعدها الجلدية مع مساحة رحبة لتمديد الساقين، والعديد من المزايا الأخرى.

تخدم طيران الإمارات البحرين منذ عام 2000 ونقلت نحو 8 ملايين مسافر من وإلى البحرين منذ بدء عملياتها. وتشغل الناقلة حالياً 21 رحلة أسبوعية على طائراتها من طراز بوينج 777 وتربط المسافرين من المملكة بأكثر من 140 وجهة عالمية لطيران الإمارات عبر مركزها الرئيسي في دبي.