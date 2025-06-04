مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الإثيوبية

بدأ مطار الشارقة، اعتباراً من 2 يونيو 2025، استقبال الرحلات المباشرة للخطوط الجوية الإثيوبية، لتُضاف إلى قائمة شركات الطيران العالمية التي اختارت مطار الشارقة كمركز تشغيلي يربط بين الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وتُسيّر الخطوط الإثيوبية رحلاتها المنتظمة إلى مطار الشارقة عبر مطار أديس أبابا بواقع أربع رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة، والأحد، فيما تُغادر رحلات العودة أيام الاثنين، الأربعاء، الخميس، والسبت من الشارقة إلى أديس أبابا.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن هذا التعاون الاستراتيجي مع الناقل الوطني لإثيوبيا، يأتي ضمن جهود مطار الشارقة المتواصلة لتوسيع شبكة الوجهات وربط الإمارة بمزيد من الأسواق الحيوية والناشئة، بما يواكب متطلبات تصاعد حركة السفر.