«الإمارات للشحن الجوي» تطلق حلاً متخصصاً لنقل محركات الطائرات

أطلقت الإمارات للشحن الجوي، حلاً جديداً في مجال الشحن مخصصاً لنقل محركات الطائرات «الإمارات لشحن محركات الطائرات» ضمن قطاعها الجديد الخاص بالفضاء والهندسة. وقد تم تصميم هذا الحل اللوجيستي لنقل أهم مكونات الطائرات وأكثرها قيمة، وهو يوازن بدقة بين أعلى مستويات الخبرة والسرعة والكفاءة.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «يُمثل نقل البضائع عالية التخصص تحدياً مثيراً على الدوام، وقد أسهم استثمارنا الكبير في تطوير بنية أساسية عالمية المستوى عبر شبكتنا، في تمكيننا من التعامل مع مثل هذه التحديات بفعالية بالغة، بالاعتماد على الخبرات الفنية النوعية لفرق عملنا، وتقنياتنا المبتكرة والحصرية، وبنيتنا التحتية المصممة خصيصاً لهذا الغرض، وتعاوننا الوثيق مع مختلف الجهات المعنية».

وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في تمكيننا من تطوير حل «الإمارات لشحن محركات الطائرات» فائق التطور، وبناء قطاع منتجات مُتخصص جديد، بالاعتماد على قدراتنا العالية لتلبية احتياجات نقل هذه المنتجات التقنية القيّمة في جميع مراحل عملية الشحن.

وتعد محركات الطائرات أحد أبرز الإنجازات الهندسية في عصرنا الحالي، فهي تتمتع بتقنيات فائقة التطور، وتتطلب عمليات مناولة متخصصة ومركزة من البداية إلى النهاية، وسواء كانت تنقل للصيانة والإصلاح أو للاستبدال، فهي تحتاج في الغالب إلى النقل بعناية وسرعة بالغتين.

وقد قام فريق خبراء الإمارات للشحن الجوي بالتعاون الوثيق مع استشاريين خارجيين، بما في ذلك المُصنّعون والمُشغّلون، بإجراء عمليات تطوير مكثفة للعمليات القائمة لتطوير «الإمارات لشحن محركات الطائرات» كحل مخصص لنقل المحركات عبر العالم.

وتم تصميم الحل لضمان راحة بال العملاء بشأن التعامل مع شحناتهم المهمة على النحو الأمثل في كل مرحلة من مراحل الشحن. إذ يتولى مسؤولو تحميل معتمدون الإشراف على تحميل المحركات وتأمينها وتنزيلها، ويديرون عملية النقل من البداية إلى النهاية باستخدام تقنيات مناولة متخصصة، وقوائم تحقق، ومعدات خاصة مثل عربات النقل الماصة للصدمات لضمان توفير أقصى درجات العناية بها.

كما يتولى فريق برج مراقبة طيران الإمارات بمتابعة كل شحنة للتأكد من تسليمها كما هو محدد، علماً بأنه يمكن للعملاء عند حجز عمليات الشحن طلب إضافة أجهزة تتبع وتعقب إضافية للحصول على تحديثات فورية طوال الرحلة.

وإدراكاً منها لأهمية السرعة في عمليات شحن محركات الطائرات، تُولي الإمارات للشحن الجوي هذا الأمر أولوية قصوى، لضمان إنجاز عمليات الشحن بسرعة وكفاءة لتقليل وقت انتظار طائرات عملائها على الأرض.

وبالمثل، يتولى فريق من الخبراء، في المدن الرئيسية عبر شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة، تقديم خدمات الاستشارات والدعم لعمليات الشحن، عبر خط ساخن مخصص لهذا الغرض وبريد إلكتروني، ما يوفر تواصلاً مباشراً وفعالاً، واستجابة أسرع بكثير للاستفسارات. وبالإضافة إلى توفير أعلى مستوى من الحماية الشاملة، وكثافة عدد الرحلات عبر شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة وأوقات الربط التنافسية للرحلات.