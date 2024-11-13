فلاي دبي تشارك لأول مرة في معرض البحرين الدولي للطيران

تشارك فلاي دبي هذا العام و لأول مرة في معرض البحرين الدولي للطيران 2024، والذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري في قاعدة صخير الجوية في المنامة.

ستعرض الناقلة مقصورتها المجددة على متن طائرة بوينغ 800-737، والتي تتميز بمقاعدها القابلة للتحويل إلى سرير مسطح في درجة الأعمال. وسيتمكن الزوار في اليوم الأول والثاني من المعرض من تجربة المقصورة الجديدة على متن الطائرة والتي ستكون متاحة الآن عبر غالبية أسطول فلاي دبي، مما يوفر للعملاء تجربة سفر أكثر راحة.

وتعليقاً على مشاركة فلاي دبي في معرض البحرين الدولي للطيران، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: "يعد معرض البحرين الدولي للطيران حدثاً مهماً يسلط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في صناعة الطيران في المنطقة. نحن سعداء لتواجدنا هنا لأول مرة للتأكيد على إلتزامنا بالسوق البحريني الذي نخدمه بفخر منذ عام 2009. يمثل هذا المعرض الجوي فرصة لنا لعرض التصميم الداخلي لمقصوراتنا التي تم تحديثها مما يعكس إلتزامنا براحة الركاب ودمج التكنولوجيا والتصميم الحديث للإرتقاء بتجربة الطيران".

تم إطلاق مشروع التحديث الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين الدولارات في وقت سابق من عام 2024. وأنجزت الناقلة حتى الآن تحديث 15 طائرة من طراز بوينع 800-737 هذا العام وستكمل التجديد الداخلي لطائرتين أخريين قبل نهاية العام. سيستمر البرنامج حتى عام 2025 حيث يتوقع أن تستكمل الناقلة برنامج التحديث ليشمل 20 طائرة في أسطولها، مما يوفر لركابها تجربة سفر أكثر راحة عبر أسطولها.

كما تتميز مقصورة فلاي دبي التي تم تجديدها بنظام الترفيه الجوي على متن الطائرة في الدرجة السياحية عبر شاشات عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب باللغة الإنجليزية والعربية والروسية.

تعد البحرين أحد أسواق فلاي دبي الحيوية حيث قامت الناقلة بتشغيل أكثر من 2,800 رحلة بين يناير وأكتوبر من هذا العام. بدأت الناقلة عملياتها في السوق لأول مرة منذ عام 2009 ونقلت أكثر من أربعة ملايين مسافر بين دبي والبحرين حتى الآن. تشغل الناقلة حالياً 31 رحلة أسبوعياً بين دبي والبحرين وهي مستمرة في البحث عن فرص النمو والطلب المتزايد على هذه الوجهة.

نمت شبكة فلاي دبي اليوم لتضم أكثر من 125 وجهة في 55 دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. إفتتحت الناقلة أكثر من 90 وجهة جديدة لم تكن ترتبط سابقا برحلات جوية مع دبي أو دولة الإمارات ويخدمها أسطول فاعل وحديث يضم 88 طائرة من طائرات بوينغ 737.