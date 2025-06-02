«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق

استأنفت «فلاي دبي»، أمس، رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، وكانت دمشق إحدى أولى وجهات الناقلة، حيث بدأت رحلاتها منذ نحو 16 عاماً في يونيو 2009.

ويأتي قرار «فلاي دبي» باستئناف رحلاتها إلى دمشق بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات (GCAA) استئناف الرحلات الجوية بين البلدين في أبريل من هذا العام.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، إنه بعد انقطاع استمر سنوات، استقبل مطار دمشق الدولي، أمس، أولى رحلات «فلاي دبي». وأوضحت أنه كان في مقدمة مستقبلي الرحلة سفير دولة الإمارات لدى سوريا، حسن أحمد الشحي، يرافقه وفد رسمي. وبدأت «فلاي دبي» تسيّر رحلاتها مباشرة من دبي إلى دمشق، في إطار تعزيز الربط الإقليمي، وذلك بعد استيفاء جميع المعايير التشغيلية لمطار دمشق الدولي، بالتعاون مع الجهات المعنية.