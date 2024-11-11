«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى بايراوه النيبالية

دشنت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى بايراوه، وهبطت الرحلة الافتتاحية في مطار بايراوه (غوتام بوذا الدولي) أول من أمس، واستُقبلت في المطار برشاشات المياه التقليدية وسط ترحيب من كبار المسؤولين.

وتمثل رحلة فلاي دبي الافتتاحية انطلاق عمليات الناقلة اليومية إلى بايراوه، الواقعة في مدينة سيدهارثاناجار، وهي الوجهة الثانية لفلاي دبي في نيبال منذ إطلاق رحلاتها المباشرة إلى كاتماندو في عام 2009.

ونقلت أكثر من ثلاثة ملايين مسافر ساهمت خلالها في تعزيز تدفق حركة التجارة والسياحة بين نيبال ودولة الإمارات.

وفي تعليقه على بدء العمليات، قال سودهير سريدهران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: «نحن ملتزمون بافتتاح الوجهات غير المخدومة والمساهمة في تدفق حركة التجارة والسياحة، وسعداء بإضافة بايراوه إلى خدماتنا في نيبال، وحريصون دوماً على استكشاف الفرص لخدمة عملائنا بشكل أفضل، وافتتاح رحلاتنا اليومية الجديدة إلى بايراوه تأكيد لالتزامنا بتوفير خيارات سفر مريحة عبر مركز الطيران في دبي».

وتنطلق رحلات فلاي دبي اليومية إلى بايراوه من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي، مما يوفر للعملاء خيارات سفر سلسة إلى وجهة جديدة في نيبال في حين ستعمل رحلات العودة إلى دبي عبر كاتماندو، مما يدعم الطلب المتزايد على السفر بين دبي ونيبال.

وبدأت فلاي دبي مؤخراً عملياتها إلى بازل في سويسرا وإسلام أباد ولاهور في باكستان وكرمان وجزيرة كيش في إيران ونمت شبكة الناقلة لتصل إلى أكثر من 125 وجهة في 55 دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

تنطلق الرحلات إلى مطار غوتام بوذا الدولي يومياً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار غوتام بوذا الدولي من 3,600 درهم، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,800 درهم في حين تبدأ أسعار درجة ذهاباً وإياباً من مطار غوتام بوذا الدولي إلى مطار دبي الدولي من 145,000 روبية نيبالية، وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 70,000 روبية نيبالية.