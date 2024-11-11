فندق على شكل ديك يدخل «غينيس»

دخل فندق في الفلبين موسوعة «غينيس»، مسجلاً رقماً قياسياً لأكبر مبنى في العالم على شكل ديك، بطول 35 متراً.

ويقع الفندق في منتجع كامبويستوهان هايلاند، الواقع في مقاطعة نيغروس أوتشيدنتال، ويضم 15 غرفة فندقية مكيفة، حسب موقع «24».

وقال ريكاردو كانو غوابو تان، مدير المنتجع: «كانت لديّ رؤية أن أصنع شيئاً مبهراً يعكس ثقافتنا، ويثير إعجاب الجميع».

وأضاف: «شكل الديك في تصميم الفندق يعكس احتراماً عميقاً للثقافة في الفلبين، كون منطقة نيغروس أوتشيدنتال تشتهر بتربية ديوك المصارعة».

وأوضح: «الديك في الثقافة الفلبينية يعتبر رمزاً للقوة والسيطرة، وبالنسبة لتصميم الفندق، يمثل هذا الشكل تكريماً لتلك الرمزية، فهو يبدو هادئاً، ومهيمناً، وقوياً، وهذه الصفات تعكس روح شعبنا وطبيعته».