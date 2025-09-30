«العربية للطيران» تتسلّم أول إيرباص A320 نيو

تسلّمت «العربية للطيران»، أولى طائراتها من طراز إيرباص A320 نيو، في خطوة تمثل بداية حصولها على الطلبية المكونة من 120 طائرة من عائلة A320 والتي وقعتها الشركة مع إيرباص في 2019.

واستقبلت الشركة الطائرة في حفل خاص أقيم بمطار الشارقة بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، وعلي المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران».

وقال الشيخ عبدالله آل ثاني: «استلام الطائرة خطوة مهمة نحو تعزيز أسطول الشركة الحالي وتطوير عملياتها التشغيلية. ويعكس انضمام هذه الطائرات الحديثة التزامنا المتواصل بالكفاءة التشغيلية والابتكار والاستدامة». ومن المقرر أن تدخل الطائرة الخدمة في 1 أكتوبر من خلال رحلة أولى إلى بانكوك.