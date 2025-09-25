«سوق السفر العربي» يطلق معرضاً متخصصاً في تكنولوجيا السفر

أعلن معرض سوق السفر العربي عن إطلاق معرض «تكنولوجيا السفر»، وهو حدث جديد سيقام بالتزامن مع معرض سوق السفر العربي 2026، في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 مايو 2026، في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيشمل معرض تكنولوجيا السفر قاعتين مخصصتين، بعد أن كان في السابق جناحاً ضمن فعاليات المعرض.

انطلاقاً من شعار سوق السفر العربي 2026، «السفر في عام 2040: تطوير قطاع السفر من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، سيستعرض هذا الحدث المصاحب كيف تسهم الحلول المبتكرة في تغيير طريقة تخطيط الرحلات وحجزها وتجربة السفر بشكل عام. وسيجمع معرض تكنولوجيا السفر بين أحدث التقنيات والشركات المبتكرة التي من شأنها إعادة تعريف تجربة السفر، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 180 عارضاً من 30 دولة، إضافة إلى المئات من رواد الأعمال والشركات الناشئة.

ويأتي قرار تنظيم معرض «تكنولوجيا السفر» كفعالية مصاحبة لمعرض سوق السفر العربي الرئيسي في وقت يتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده سوق تقنيات السفر العالمي، والذي قدرت قيمته، وفقاً لإحصاءات شركة «ريسرش آند ماركتس» المتخصصة في تحليل البيانات، بنحو 10.7 مليارات دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة نمو سنوية مرجحة تبلغ 6.05 % ليصل إلى 18.6 مليار دولار بحلول عام 2033.

وفي دورته الـ33، يجمع المعرض أكثر من 55 ألف متخصص من 166 دولة، ويضم أكثر من 2800 شركة عارضة من مختلف قطاعات السفر والسياحة.