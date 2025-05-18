اختتام رحلة ترفيهية لمتقاعدي شرطة دبي إلى تركيا

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع «فرجان دبي»، وتحت رعاية «صندوق الفرجان»، بنجاح، رحلة سياحية لمتقاعدي شرطة دبي إلى الجمهورية التركية، والتي امتدت على مدار أسبوع.

وحظي المشاركون في الرحلة بفرصة استثنائية لاستكشاف معالم ثقافية وتاريخية وسياحية متنوعة في مدن إسطنبول وبورصة ويالوفا، والانخراط في أنشطة ترفيهية وإنسانية ثرية، أسهمت في تعزيز جودة حياتهم.

وجاءت الرحلة تأكيداً لالتزام شرطة دبي و«فرجان دبي» بتعزيز تمكين المتقاعدين، بهدف استمرارية مساهمتهم في بناء الوعي المجتمعي، ومنحهم فرصة متميزة للاستمتاع بالحياة ضمن بيئة غنية بالقيم الثقافية والإنسانية.

وتم تنظيم الرحلة ضمن سلسلة من الرحلات السياحية للمتقاعدين في إمارة دبي إلى وجهات مختلفة حول العالم، بما يلبي إحدى غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وفي القلب منهم المتقاعدون.

وقال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي: «نؤمن بأن المتقاعدين يمثلون قيمة وطنية ومجتمعية كبيرة، ومن هذا المنطلق، نحرص على إطلاق مبادرات نوعية تتيح لهم فرصاً قيمة لتعزيز أواصر التواصل بينهم، واكتشاف ثقافات وتجارب متنوعة تثري حياتهم وتسهم في تنمية مهاراتهم في مجالات مختلفة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى توفير منظومة رعاية متكاملة لجميع فئات المجتمع».

وقالت علياء الشملان، مديرة «فرجان دبي»: «نفخر في فرجان دبي بأن نكون شركاء فاعلين في دعم وتمكين المتقاعدين، الذين يشكلون دعامة قوية لنسيجنا الاجتماعي، حيث تُمثل خبراتهم المتراكمة وعطاءاتهم المتواصلة رافداً مهماً يسهم في تعزيز استقرار وازدهار مجتمعنا».

وأشارت إلى أن تنظيم هذه الرحلة يعكس الحرص المستمر على توفير بيئات محفزة تُمكّن المتقاعدين من الاستمتاع بحياة مليئة بالمعرفة والرفاهية، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتعزيز تجاربهم الثقافية والاجتماعية، ما يرسخ دورهم الفاعل في المجتمع.