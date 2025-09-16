مطارات دبي تسهل سفر أصحاب الهمم بـ520 جهاز مساعدة سمعية

أعلنت مطارات دبي عن الانتهاء من تركيب أكثر من 520 حلقة سمع في مطار دبي الدولي (DXB)، في خطوة هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم. ويهدف هذا الإنجاز إلى توفير تسهيل التنقل لمستخدمي أجهزة السمع من أصحاب الهمم، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة المطار وجهة رائدة عالمياً في تطبيق معايير الوصول الشامل، وذلك في إطار التزامها بتوفير تجربة سفر ميسّرة وشاملة للجميع.

وتسهم التقنية المتطورة في تحسين جودة تلقي الصوت لمستخدمي أجهزة السمع أو زراعة القوقعة، حيث جرى تركيبها في عدد من النقاط الحيوية في المطار، بما في ذلك كاونترات تسجيل الوصول وإجراءات السفر، ومراقبة الجوازات، وبوابات الصعود إلى الطائرة، ومكاتب الاستعلامات في مباني المسافرين الثلاثة. ويُمكن للضيوف تفعيل الخدمة بسهولة، عبر تفعيل خاصية «T» في أجهزتهم، دون الحاجة إلى أي اقتران أو أجهزة إضافية.

وقال ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: «تؤكد الخطوة التزام مطارات دبي بتوفير بيئة سفر شاملة وميسّرة لجميع الضيوف، وتمكينهم من التنقل بسهولة وسلاسة عبر مرافق المطار. إن تركيب 520 حلقة سمع، يمثل إنجازاً نوعياً، يُجسد التعاون الوثيق داخل مجتمع المطار oneDXB، ويحوّل رؤيتنا نحو سفر أكثر سهولة وشمولية، إلى واقع ملموس، يستفيد منه الملايين».

وتم إطلاق هذه الخدمة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لمجتمع المطار oneDXB، بما في ذلك طيران الإمارات، وفلاي دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، ودناتا، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة تاكسي دبي، وسوق دبي الحرة، ما يؤكد روح الشراكة التي تميز منظومة مطار دبي ويأتي هذا في وقت تشير فيه تقارير منظمة الصحة العالمية، إلى وجود 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من ضعف السمع بدرجات متفاوتة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 2.5 مليار بحلول 2050.