الإمارات تتصدر قائمة السياح إلى ألمانيا بنسبة 30% من السياح الخليجيين

كشفت يامينا صوفو، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن السياح القادمين من دولة الإمارات – من المواطنين والمقيمين – يمثلون ما بين 25% إلى 30% من إجمالي السياح الخليجيين إلى ألمانيا، ما يجعلهم الشريحة الأكبر على مستوى دول الخليج.

وجاء ذلك خلال على هامش مشاركة ألمانيا في معرض سوق السفر العربي 2025 المقام في دبي، حيث تشارك ألمانيا هذا العام بتمثيل موسّع يضم 27 جهة عارضة من قطاعات سياحية متنوعة، تشمل وجهات مثل فرانكفورت وبرلين ودوسلدورف وميونيخ، إضافة إلى فنادق متعددة الفئات، ومراكز طبية، وشركات إدارة وجهات سياحية، ومنافذ للتسوق الفاخر.

وأوضحت صوفو أن السوق الإماراتية تحظى بأهمية كبيرة لقطاع السياحة الألماني، متوقعة أن يشهد عام 2025 أداءً أقوى، مدفوعًا بتوسّع شبكة الربط الجوي، لافتة إلى إطلاق خط طيران مباشر جديد بين أبوظبي وبرلين عبر شركة "يورو وينغز"، في أول ربط جوي مباشر بين العاصمتين.

من جانبه، قال ينيس إيهسن، المدير العام لهيئة سياحة دوسلدورف، أن الإمارات تستحوذ على النسبة الأكبر من زوار دوسلدورف، مشيرًا إلى أنها تقدم مزيجًا من السياحة العلاجية والترفيهية، وتُعد وجهة مثالية للعائلات ومحبي الثقافة والفنون.

وأكد إيهسن أن المدينة تضع الاستدامة على رأس أولوياتها، وتسعى لأن تكون محايدة كربونيًا بحلول عام 2035، ما يعزز مكانتها كوجهة سياحية مسؤولة.

كما شدد على أهمية معرض سوق السفر العربي كمنصة رئيسية للترويج السياحي وبناء الشراكات، خاصة في مجالات السياحة العلاجية والمؤتمرات والوقاية الصحية، التي تزداد شعبيتها بين الزوار من دول الخليج.