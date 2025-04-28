200 ألف زائر من الإمارات إلى إسبانيا في 2024

أعلن كارلوس رويز غونزاليس، مدير المكتب السياحي الإسباني لدول مجلس التعاون الخليجي، أن إسبانيا استقبلت خلال عام 2024 أكثر من 200 ألف زائر من دولة الإمارات «إماراتيون وغير إماراتيين»، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس زيادة بنسبة تقارب 17 % مقارنة بالعام 2023، في مؤشر على استمرار الانتعاش التدريجي في الحركة السياحية بين البلدين بعد سنوات الجائحة. وأوضح غونزاليس، خلال تصريحات إعلامية، أن مستويات إنفاق السياح من دولة الإمارات ودول الخليج عامة تفوق معدلات الإنفاق العامة.

ولفت إلى أن هذه الفئة من الزوار بين الأعلى إنفاقاً، إذ يُقدر متوسط الإنفاق لكل سائح بنحو 3000 يورو في الرحلة الواحدة، وهو ما يعادل ضعف ما ينفقه السائح الأوروبي، الذي يشكل الأغلبية العظمى من زوار إسبانيا.

وشدد غونزاليس على أن اهتمام الإسبان بالمنطقة، وخاصة بالإمارات، في تزايد، رغم أن أغلب الإسبان اعتادوا قضاء عطلاتهم داخل إسبانيا أو في دول أوروبية مجاورة. وأكد الأهمية المتزايدة لسوق الخليج العربي، وتحديداً دولة الإمارات، بالنسبة للسياحة الإسبانية، سواء من حيث حجم الزوار أو نوعيتهم، مضيفاً، نعمل على مواصلة تطوير علاقاتنا في المنطقة، لأننا نرى إمكانات كبيرة للنمو في السنوات المقبلة.