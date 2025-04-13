«دبي - لندن هيثرو» ثاني أكثر المسارات الجوية العالمية ازدحاماً في مارس

جاء مسار الرحلات الجوية بين مطار لندن هيثرو ومطار دبي الدولي في المرتبة الثانية؛ أكثر الخطوط الجوية العالمية ازدحاماً خلال مارس الماضي، إذ يعد مطار دبي الدولي مركزاً رئيساً يربط أوروبا بالعديد من الوجهات في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «OAG» المتخصصة في بيانات السفر.

وبحسب الشركة، تم تشغيل 313 رحلة مباشرة بين هيثرو ودبي خلال مارس 2025 على متن 4 شركات طيران لنقل 195804 مقاعد خلال الشهر، حيث تستغرق الرحلة المباشرة بين الوجهتين نحو سبع ساعات. وتشغل 4 شركات طيران رحلات مباشرة بين لندن هيثرو ودبي، وفقاً لبيانات شركة «Cirium» المتخصصة في تحليلات الطيران.

وتسير هذه الشركات مجتمعة 313 رحلة باتجاه واحد بقدرة استيعابية 129647 مقعداً في اتجاه واحد، أي ما يعادل 260000 مقعد ذهاباً وإياباً. والشركات الأربع المشغلة للرحلات هي: «طيران الإمارات» أكبر مشغل للرحلات على هذا المسار، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«فيرجن أتلانتيك»، و«رويال بروناي».

وتستحوذ «طيران الإمارات» على 71 % من إجمالي السعة الاستيعابية على هذا المسار، مع تشغيلها 186 رحلة شهرية بطائرات «إيرباص A380». بينما تسيّر «الخطوط الجوية البريطانية» 29 رحلة شهرية بطائرات «إيرباص A380» تسع 469 مقعداً، مقابل 495 مقعداً لطائرات «إيرباص A380» التابعة لطيران الإمارات.