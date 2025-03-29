عروض إقامة حصرية وتجارب عائلية في دبي احتفالاً بالعيد

تُقدِّم دبي لسكانها وزوارها مجموعة واسعة من عروض الإقامة، وتجارب الطعام المميّزة، والحصرية في أبرز فنادقها ومنتجعاتها العالمية، ابتداءً من الفنادق الفاخرة في قلب المدينة، إلى المنتجعات الشاطئية، والتجارب العائلية المميزة، خلال احتفالات «العيد في دبي»، التي تستمر حتى 6 أبريل 2025.

وتُنظّم حملة «العيد في دبي» براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، حيث تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الكثير من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، إلى جانب باقات حصرية في أشهر الفنادق والمنتجعات، إلى جانب عروض المأكولات والمشروبات، بما يمكّن الأفراد والعائلات من قضاء أمتع الأوقات خلال عيد الفطر السعيد.

وتستمتع العائلات خلال عيد الفطر بعروض إقامة وترفيه حصرية، في أبرز منتجعات دبي، حيث يقدّم منتجع الحبتور جراند، أوتوجراف كولكشن تجربة فاخرة، تشمل توفير تذاكر عرض «لابيرل» المائي المذهل، إلى جانب إمكانية دخول نادي الأطفال أما أتلانتس النخلة، فيوفّر أسعاراً مخفضة على غرف وأجنحة النادي الإمبراطوري، مع دخول إلى مطاعم حائزة على نجوم ميشلان وشاطئ خاص، وتجارب ممتعة في مدينة أكوافنتشر المائية.

وللاستمتاع بإقامة شاطئية هادئة خلال العيد، تُقدِّم أبرز منتجعات دبي عروضاً فاخرة، تشمل تناول الطعام الفاخر، وإطلالاتٍ رائعة على البحر حيث يوفّر منتجع ماريوت نخلة جميرا، إقامة مع وجبتي إفطار وعشاء يومياً، بينما يجمع فندق أنداز دبي النخلة، بين حياة الفخامة والحيوية، مع بوفيه إفطار، وعرض مميز على الطعام.

ويُقدِّم منتجع ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي، ومنتجع لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، ومدينة الألعاب المائية، إقامةً راقية مع أشهى أصناف الطعام الفاخر، في حين يرفع فندق دبليو دبي، الميناء السياحي من مستوى الاحتفال بتجارب طعام مميّزة، وإطلالات بحرية خلابة.

ولتجربة أكثر فخامة، يوفّر فندق البندر روتانا – خور دبي، غرف كلوب روتانا، مع دخول حصري للردهات المخصصة، وخدمات شخصية، وإطلالات بانورامية على خور دبي والمدينة.

كما تُقدِّم فنادق جيه إيه بيتش، وجيه إيه بالم تري كورت، وجيه إيه ليك فيو، تخفيضات بنسبة 20% على الإقامة والطعام والأنشطة، مع إقامة وطعام مجاني للأطفال دون 12 سنة.

وتُوفّر أبرز الفنادق في دبي تجارب فاخرة، تشمل امتيازات حصرية، وتجارب طعام مميّزة.

فعلى سبيل المثال، يوفّر فندق إتش دبي خيارات متنوّعة للطعام ومزايا خاصة بالعائلات، بينما يقدّم فندق بيلتمور دبي، إقامةً راقية في فيلا، مع تخفيضات حصرية.

ويُقدّم فندق بولمان دبي أبراج بحيرات جميرا، إقامة أنيقة، تشمل وجبة فطور، فيما يلبي فندق سويس أوتيل الغرير، احتياجات العائلات بغرف واسعة وتجارب طعام احتفالية وتوفر فنادق تايم أسما، وتايم أوك للشقق الفندقية، وتايم جراند بلازا، وتايم أونيكس للشقق الفندقية، تخفيضاً قدره 20% على الإقامة.

تجارب الطعام

وتُقدّم أفضل المطاعم في دبي خلال العيد، تجارب طعام لا تُنسى، للاحتفال مع الأهل والأصدقاء، والتي تشمل قوائم الطعام الفاخرة، إلى البوفيهات المتنوعة، التي تُرضي جميع الأذواق. .

تُقام احتفالات «العيد في دبي» بدعم الشركاء الاستراتيجيين، مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.