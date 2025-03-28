«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تتواصل في دبي بعروض استثنائية

تتواصل فعاليات الدورة الثالثة من حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر 4 أيام بعروض استثنائية لتقدم تجربة تسوق رائعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 95 % على أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية، حتى 30 مارس.

وتقدم دورة العام الحالي من الحملة تجربة تسوق جديدة كلياً في دبي، وهي عبارة عن مركز تسوق افتراضي، حيث يمكن للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحملة استكشاف العديد من العلامات التجارية المشاركة.

والاستفادة من تخفيضات حصرية، والدخول في سحب للفوز بجائزة قدرها 100000 درهم، وجوائز نقدية إضافية تصل قيمتها إلى 50000 درهم عند زيارة خمسة أقسام أو أكثر في المتاجر الافتراضية.

وتتوفر تجربة التسوق الجديدة كلياً بدءاً وذلك حصرياً للمستخدمين الذين يقومون بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لحملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى.

المنصات الرائدة

يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات لا تضاهى عبر مجموعة من المنصات الرائدة التي تضم علامات تجارية متعددة، والاختيار من بين تشكيلة واسعة من منتجات الأزياء، والتجميل، وأسلوب الحياة العصرية، حيث تقدم نمشي تخفيضات حتى 90 % على الملابس والأحذية والإكسسوارات من أفضل العلامات التجارية العالمية، في ما تقدم ستايلي ونون تخفيضات تصل إلى 80 % على الملابس العصرية.

والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية. وأيضاً يمكن الحصول على تخفيضات تصل إلى 60 % في سنتر بوينت، وذات كونسبت ستور، وكذلك 50 % في أمازون، الذي يقدم تشكيلة متنوعة من المنتجات، بدءاً من الضروريات اليومية وحتى المنتجات الفاخرة.

الأزياء العصرية

ويمكن لعشاق الأزياء الاستفادة من تخفيضات هائلة على أفضل العلامات التجارية، حيث تقدم بوما وديون لندن تخفيضات حتى 70 % على الأحذية والملابس الرياضية الأنيقة، في ما تقدم جس وتومي هيلفيغر تخفيضات حتى 50 % على الملابس والإكسسوارات العصرية.

كما تقدم علامات تجارية رائدة في مجال الأحذية والإكسسوارات مثل ألدو وكول ات سبرينغ تخفيضات تصل إلى 50 % على منتجات مختارة، ويقدم كلاركس تخفيضات تصل إلى 30 % على منتجات مختارة، وتقدم تومي تخفيضات تصل إلى 30 % على الإكسسوارات الفاخرة.

التجميل والعطور

وسيحظى المهتمون بمنتجات التجميل بفرصة تجديد الروتين اليومي الخاص بهم مع تخفيضات مذهلة على منتجات العناية بالبشرة، ومستحضرات التجميل، والعطور، حيث تقدم في بيرفيومز تخفيضات تصل إلى 95 % على تشكيلة من العطور المميزة.

وتقدم ريتوالز وغوالي تخفيضات تصل إلى 50 % على منتجات الاستحمام والعناية بالجسم، كما تقدم شيسيدو وفورست اسينشيالز تخفيضات تصل إلى 30 % على منتجات العناية بالبشرة.

الساعات والمجوهرات

يمكن للمتسوقين الراغبين في إضفاء لمسة من الأناقة إلى إطلالتهم الاستفادة من عروض حصرية مذهلة، حيث يقدم بيت الساعات وريفولي شوب تخفيضات تصل إلى 70 % على أفضل الساعات الكلاسيكية.

وتقدم داماس تخفيضات تصل إلى 60 % على مجموعة مختارة من قطع الحلي الرائعة، في ما تقدم جوهرة للمجوهرات تخفيضات تصل إلى 50 % على تشكيلة رائعة من الإكسسوارات.

الأثاث والأدوات المنزلية

سيستفيد عشاق الديكور المنزلي بتخفيضات هائلة عند تجديد مساحة المعيشة الخاصة بهم، حيث تقدم 2 اكس ال تخفيضات تصل إلى 90 % على قطع الديكور، في ما تقدم كريت أند باريل وهوم سنتر تخفيضات تصل إلى 70 % على قطع الأثاث والديكورات المنزلية الأنيقة. كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض ترويجية رائعة في ايكيا وهومز أر أس مع تخفيضات تصل إلى 50 % على منتجات مختارة.

الأجهزة الإلكترونية

يمكن لمحبي التكنولوجيا الحصول على تخفيضات مذهلة عند ترقية أجهزتهم الإلكترونية، حيث تقدم إماكس تخفيضات تصل إلى 80 % على تشكيلة واسعة من المنتجات، من أجهزة المنزل الذكي ومعدات الصوت إلى أحدث الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة.

وتقدم جمبو والمحلات الكبرى تخفيضات تصل إلى 50 % على أجهزة إلكترونية مختارة، مما يسهل على المتسوقين الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية بأسعار رائعة.

مستلزمات الأطفال

يمكن للآباء والأمهات الحصول على مستلزمات وملابس وألعاب الأطفال بتخفيضات كبيرة، حيث تقدم سمارت بيبي تخفيضات تصل إلى 90 % إلى تشكيلة متنوعة من الملابس والإكسسوارات الخاصة بالأطفال.

ويقدم محل الأطفال تخفيضات تصل إلى 70 % على منتجات مختارة، فيما تقدم كارترز تخفيضات تصل إلى 60 %. وتقدم موم استور تخفيضات ثابتة 50 % على الملابس والألعاب والإكسسوارات، كما يمكن لعشاق ليغو شراء مجموعات جديدة بتخفيضات تصل إلى 50 %.

وتقام حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» بدعم الشريك الرئيسي بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين، مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو).

ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.