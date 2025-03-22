إلغاء رحلات طيران الإمارات والاتحاد إلى لندن هيثرو بسبب انقطاع الكهرباء

أعلنت شركتا طيران الإمارات والاتحاد للطيران عن إلغاء عدد من رحلاتهما الجوية من وإلى مطار لندن هيثرو (LHR) أمس، وذلك عقب انقطاع كهربائي مفاجئ أدى إلى توقف عمليات المطار مؤقتاً.

وأكدت الشركتان في بيانات رسمية أنهما تراقبان تطورات الوضع عن كثب، وستحرصان على إبلاغ المسافرين بأي تحديثات متعلقة بالرحلات المتأثرة. كما أوضحت طيران الإمارات أن المسافرين الذين لديهم حجوزات على الرحلات الملغاة أو الرحلات العابرة عبر هيثرو لن يتم قبولهم للسفر.

وقالت طيران الإمارات في بيان: «نحن نراقب الوضع عن كثب وسنُطلع عملاءنا على آخر المستجدات مع تطور الأحداث»، و«لن يُسمح للمسافرين على رحلات المتابعة إلى لندن هيثرو بالسفر من نقطة المغادرة حتى إشعارٍ آخر».

ونصحت العملاء أيضاً بزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على التحديثات قبل السفر، مؤكدة الحرص على تحديث بيانات التواصل معهم من خلال قسم إدارة الحجوزات لتلقي أحدث الإشعارات.

وواجه مئات الآلاف من الركاب إلغاء رحلات في أكثر مركز سفر ازدحاماً في أوروبا بعدما تسبب حريق في انقطاع الكهرباء عن مطار هيثرو، مما اضطره إلى الإغلاق طوال النهار.

كما أعلنت مطارات دبي عن إلغاء ثماني رحلات مغادرة من مطار دبي الدولي (DXB) متجهة إلى مطار لندن هيثرو (LHR)، إضافة إلى رحلة قادمة واحدة من هيثرو إلى دبي، وذلك نتيجة للإغلاق المؤقت الذي شهدته مطار هيثرو.

وأفاد ويلي والش المدير العام لاتحاد النقل الجوي «إياتا» أمس بأن انقطاع التيار الذي أدى إلى إغلاق مطار هيثرو بالكامل كشف عن «فشل واضح في التخطيط» من قبل المطار.

وقال على منصة «إكس»: «كيف يمكن بأن تعتمد بنى تحتية حيوية تحمل أهمية وطنية وعالمية بالكامل على مصدر وحيد للطاقة من دون بديل؟ إذا كان هذا الحال، كما يبدو، فإن ذلك يعد فشلاً واضحاً في التخطيط من قبل المطار».

وذكرت خدمة «فلايت رادار 24» لتتبع الرحلات الجوية أن 1350 رحلة على الأقل من وإلى هيثرو تأثرت، بما في ذلك عدة رحلات من مدن أمريكية تم إلغاؤها، ويقع هيثرو الذي افتتح عام 1946 باسم «مطار لندن» على بعد 25 كيلومتراً عن غرب وسط لندن.

وقال مسافرون إن الكهرباء عادت في إحدى صالتي الوصول لمطار هيثرو اللتين أظلمتا بعد حريق في محطة كهرباء فرعية.

وعادت الأضواء إلى صالة الوصول الرابعة بعد ظهر أمس. وقال رجال الإطفاء في وقت سابق إن الكهرباء في صالتي الوصول الثانية والرابعة بالمطار انقطعت تماماً عندما نشب الحريق. وتم إغلاق هيثرو أمام كل الرحلات القادمة والمغادرة حتى منتصف الليل على الأقل.