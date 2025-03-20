7 وجهات جديدة تستقبل طائرة الإمارات إيرباص A350

كشفت طيران الإمارات عن مجموعة جديدة من الوجهات التي ستستقبل طائرتها إيرباص A350، مع دخول المزيد من الطائرات الجديدة المُجهزة بأحدث ابتكارات المقصورة في الخدمة المجدولة.

ومع هذه الدفعة الجديدة من خطط تشغيل طائرات A350، تُوسّع الناقلة قائمة وجهاتها القصيرة والمتوسطة المدى في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، ولأول مرة، ستُشغّل طيران الإمارات طائرة الإيرباص A350 لأول مرة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يعكس توسعنا الاستراتيجي في تشغيل طائرات الإيرباص A350 عبر مناطق جغرافية متنوعة تشمل الشرق الأوسط ودول الخليج وأوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، مرونة وكفاءة هذه الطائرة، مع إتاحة المزيد من خيارات السفر الفاخرة لعملائنا، كما تمنحهم الفرصة لتجربة أحدث مقصوراتنا، والتي تتضمن درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة، إلى جانب العديد من التفاصيل المدروسة في كل مقصورة، والتي أصبحت متوفرة الآن في المزيد من المدن.

يسهم إطلاق هذه الطائرة وإضافتها إلى جداول الرحلات الحالية في تعزيز مكانة طيران الإمارات التنافسية، وجعلها الخيار المفضل للمسافرين المميزين الذين يبحثون عن شبكة وجهات فريدة وتجارب سفر راقية لا يمكن لأي ناقلة أخرى أن تقدمها». وستبدأ أحدث إضافات أسطول طائرات A350 من طيران الإمارات عملياتها المجدولة إلى الوجهات التالية:

- تونس: ست رحلات أسبوعياً (جميع الأيام ما عدا الثلاثاء) عبر الرحلة «إي كيه 747/748» اعتباراً من 1 يونيو.

- عمّان: عبر الرحلة اليومية «إي كيه 905/906» اعتباراً من 1 يونيو.

- إسطنبول: عبر الرحلة اليومية «إي كيه 117/118» اعتباراً من 1 يوليو.

- الدمام: عبر الرحلة اليومية «إي كيه 827/828» اعتباراً من 1 يوليو.

- هو تشي منه: عبر الرحلة اليومية «إي كيه 364/365» اعتباراً من 1 أغسطس.

- بغداد: ثلاث رحلات أسبوعياً (الاثنين والأربعاء والأحد) عبر الرحلة «إي كيه 941/943» اعتباراً من 3 أغسطس.

-أوسلو: عبر الرحلة اليومية «إي كيه 159/160» اعتباراً من 1 سبتمبر.

وستعلن طيران الإمارات عن المزيد من وجهات طائرة الإيرباص A350، بما في ذلك الخطوط طويلة المدى، خلال الأشهر المقبلة مع انضمام طائرات جديدة إلى الأسطول.

وبالإضافة إلى المدن الجديدة، ستزيد طيران الإمارات عدد رحلاتها التي تعمل بطائرات A350 إلى البحرين والكويت، حيث ستخدم البحرين بطائرات A350 بالكامل مع إضافة الرحلة اليومية الثالثة «إي كيه 835/836» اعتباراً من 1 يونيو.

كما ستخدم الكويت برحلة ثانية بطائرتها الإيرباص A350 عبر الرحلة اليومية «إي كيه 857/858» اعتباراً من 1 أكتوبر (، وعلاوة على ذلك، ستستقبل بولونيا أولى رحلاتها بطائرة A350 اعتباراً من 1 يونيو، أي قبل شهر من الموعد المعلن مسبقاً).