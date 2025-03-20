5.1 % نمواً سنوياً لأسطول الطائرات التجارية بالمنطقة حتى 2035

أصدرت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات العالمية تقرير توقعات الأسطول العالمي والصيانة والإصلاح والتجديد خلال 2025-2035، الذي أشار إلى توقع نمو أسطول الطائرات التجارية في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1% خلال العقد المقبل.

ويبلغ هذا المعدل تقريباً ضعف معدل النمو السنوي المتوقع للأسطول العالمي والبالغ 2.8% خلال السنوات العشر المقبلة، وهو يعكس تنامي الطلب على السفر الجوي في المنطقة. ويتوقع ارتفاع حصة منطقة الشرق الأوسط من الأسطول العالمي من 5.3% إلى 6.7% بحلول 2035، مع توسع أسطولها ليصل إلى 2.600 طائرة من إجمالي أكثر من 38.000 طائرة في العالم بحلول 2035.

وفي ضوء ازدياد أعداد الطائرات، سيشهد الإنفاق في قطاع الصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة ارتفاعاً ليتجاوز 20 مليار دولار في 2035 مع توقع وصول الإنفاق على الصيانة والإصلاح والتجديد في 2025 إلى 16 مليار دولار.

وقال أندريه مارتينز، رئيس قطاع النقل والخدمات والعمليات بمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أوليفر وايمان: «ستشهد سوق الطائرات التجارية في الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً، مدعومة بتزايد الطلب على السفر الجوي من الخطوط الجوية متكاملة الخدمات وشركات الطيران منخفضة التكلفة التي تدخل إلى السوق».

ويحقق الطلب على السفر الجوي في الشرق الأوسط ارتفاعاً غير مسبوق، حيث سجل عدد المسافرين رقماً قياسياً بلغ 4.9 مليارات مسافر في 2024، مع توقعات بتجاوز عتبة 5 مليارات مسافر هذا العام.