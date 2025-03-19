«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى يريفان

أعلنت «العربية أبوظبي»، توسيع شبكة وجهاتها من خلال إضافة رحلات جديدة إلى العاصمة الأرمينية يريفان انطلاقاً من أبوظبي اعتبارا من 1 يونيو.

وستنطلق الخدمة الجديدة أيام الاثنين والأربعاء، حيث ستغادر الرحلة3L 441 من أبوظبي الساعة 14:05 لتصل إلى يريفان الساعة 17:25. وتمثل يريفان الوجهة رقم 29 ضمن شبكة «العربية أبوظبي» المتنامية انطلاقاً من مطار زايد، حيث توفر الشركة رحلات مباشرة إلى وجهات تشمل أحمد آباد، الإسكندرية، عمّان، بغداد، البحرين، باكو، بيروت، القاهرة، شيتاغونغ، تشيناي، كولومبو، دكا، فيصل آباد، كاتماندو، كوتشي، كلكتا، كوزيكود، الكويت، موسكو، ملتان، مسقط، صلالة، صبيحة، طشقند، تبليسي، تريفاندرم، طرابزون، ويكاترينبورغ.