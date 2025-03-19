رحلات مباشرة لـ«الصين الشرقية» بين شنغهاي وأبوظبي

أعلنت شركة «طيران الصين الشرقية»، إطلاق خط جوي مباشر جديد، يربط بين مطار بودونغ في شنغهاي وأبوظبي. ومن المُقرَّر أن تبدأ الرحلات في 28 أبريل، ما يجعل شركة الصين الشرقية، أول شركة طيران صينية تطلق هذه الرحلة. وستتعاون الشركة مع شركة «طيران الاتحاد» في هذا الخط الجديد.

وسيعمل الخط الجديد بمعدل أربع رحلات أسبوعياً، حيث تنطلق من شنغهاي أيام الاثنين، والأربعاء، والخميس، والسبت. حيث ستغادر الرحلة المتجهة إلى أبوظبي من شنغهاي في الساعة 15:10 بالتوقيت المحلي، وتصل أبوظبي الساعة 21:20 بالتوقيت المحلي. تغادر الرحلة العائدة من أبوظبي في الساعة 23:20 بالتوقيت المحلي، وتصل إلى شنغهاي في الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي في اليوم التالي. وسيتم تشغيل هذا الخط باستخدام طائرة «إيرباص A330».