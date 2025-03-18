عمومية «العربية للطيران» تعتمد توزيع 25 % أرباحاً نقدية عن 2024

وافق مساهمو شركة «العربية للطيران» في اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توزيع أرباح 25% من رأس المال للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

وتأتي توصية مجلس الإدارة في أعقاب النتائج المالية القوية التي حققتها «العربية للطيران» خلال السنة المالية 2024، إذ سجلت الشركة أرباحاً صافية قياسية قبل الضريبة قدرها 1.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام 2023.

وصادقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن 2024، وكذلك على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «رغم التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي يشهدها قطاع الطيران العالمي، واصلت مجموعة العربية للطيران تحقيق نمو استثنائي في عام 2024، مدعومة بزيادة القدرة التشغيلية، وإطلاق وجهات جديدة، والتوسع المستمر في شبكة وجهاتها.

ويعكس هذا العام المميز التزامنا الراسخ بتقديم تجربة سفر متميزة، وتعزيز حضورنا العالمي، وترسيخ معايير التميز التشغيلي.

كما يؤكد الأداء المالي والتشغيلي القوي للمجموعة مدى فعالية نموذج أعمالنا ورؤيتنا الاستراتيجية، وكفاءة فريق الإدارة». وفي 2024، أضافت «العربية للطيران» 31 وجهة جديدة انطلاقاً من مراكز عملياتها الستة في الإمارات والمغرب ومصر وباكستان. وتسلمت الناقلة 10 طائرات جديدة لتنهي العام بأسطول مكوّن من 81 طائرة إيرباص A320 وA321 تعمل عبر 220 وجهة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا.