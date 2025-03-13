1.6 مليون مسافر على متن «الاتحاد للطيران» في فبراير

نقلت «الاتحاد للطيران» 1.6 مليون مسافر في شهر فبراير الماضي مسجّلة متوسط عامل حمولة بلغ 89%. وأوضحت الناقلة في بيان أن عدد المسافرين في أول شهرين من العام الجاري بلغ 3.3 ملايين، مقارنة بـ2.9 مليون مسافر في الفترة نفسها من سنة 2024.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن حركة المسافرين شهدت نمواً قوياً بلغ 14% في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ومع استمرار نمو القدرة الاستيعابية حافظنا على عامل حمولة قوي بلغ 89% حتى تاريخه، مع استعدادنا لعام حافل في 2025 وإطلاق 14 وجهة جديدة. وأضاف إن الناقلة اقتربت من تشغيل 100 طائرة وتوقع تسلم المزيد من الطائرات في 2025.