منتجع إنتركونتيننتال المالديف ماموناجاو يحتفي بعيد الفطر بتجارب حصرية

أعلن منتجع إنتركونتيننتال المالديف ماموناجاو عن تجاربه الحصرية بمناسبة عيد الفطر ليكون الاحتفال هذا العام مميزاً بكلّ تفاصيله. ويعكس عيد الفطر شعوراً بالفرح والتجدد مما يجعله الوقت المثالي لعيش البدايات الجديدة مع الأحبّة بين رحاب المنتجع في جزيرة خاصة، حيث يتميز هذا المكان بكونه ملاذاً مدهشاً وموطناً لأسماك المانتا راي مع إطلالات خلابة على المحيط.

ويقدّم المنتجع احتفاليةً مميزة غامرة بأجواء المالديف مع العروض الترفيهية الحية، تليها مأكولات عربية شهية. وتبدأ الاحتفالات في 31 مارس مع موكب مالي الذي يتضمن عرضاً رائعاً مع آداء لفنانين يرتدون الأزياء التقليدية، ويعزفون على الطبول الإيقاعية مع رقصات مميزة، لتكون الأمسية مفعمةً بالبهجة تحت النجوم. وتستمر الفعاليات مع حفلة شواء عربية فاخرة على الشاطئ في كافيه أومي بيتش، مع أشهى اللحوم الطرية، والمأكولات الغنية، والحلويات المتفردة.

ورش العمل الإبداعية

في رحلة فنية فريدة من نوعها، تبحر الفنانة اللبنانية المقيمة في دبي، كريستل بشارة، بألوانها الجريئة وأنماطها المتألقة إلى رحاب منتجع استوائي، لتضفي لمسة من سحرها الخاص على هذه البقعة الخلابة من خلال إقامة فنية حصرية لمدة خمسة أيام، لتشارك جمهورها شغفها وإبداعها باعتبارها رائدة فن البلوكشين في الشرق الأوسط. وتتميز أعمال بشارة بتناقضات جريئة، حيث تتراقص الألوان الزاهية على خلفيات أحادية اللون، لتجسد موضوعات تمكين المرأة، والأنوثة، والتميّز.

وتقدم الفنانة ورشة عمل مجانية، تتيح للحضور فرصة فريدة لاكتشاف أسرار أسلوبها المميز وعملية الإبداع لديها. وتبدأ رحلة الإبداع في استوديو في دبي، حيث تضع اللمسات الأولى على أحدث أعمالها، ثم تكملها في الجزيرة، لتخلق حواراً فنياً ديناميكياً بين الوجهتين.

وفي رحلة إبداعية أخرى، يمكن للضيوف الغوص في عالم الراتنج مع أناستازيا ميدفيديفا، الفنانة التي تجسد جمال المحيط عبر إيبوكسي الراتنج. من المجوهرات المتلألئة إلى اللوحات الفنية التي تزين الجدران، تقدم ورش عملها الغامرة فرصة مثالية لإطلاق العنان أمام الإبداع، واصطحاب تذكار فريد من عطلة العيد.

مأكولات فاخرة وترفيه بلا حدود

يمكن للضيوف وأحبائهم خلال زيارتهم، الاجتماع حول مائدة الطعام لتناول وجبة شهية على شاطئ المالديف الجميل، والتوجه إلى شاطئ المنارة الأخاذ لتجربة عشاء خاص مع مساعدٍ وطاهٍ مخصصين يلبيان جميع احتياجات الزوار. كما يقدّم المكان مزيجاً من التقاليد العربية مع لمسة المالديف وعروض رقص مبهجة، وعازفي طبول إيقاعيين، وعروض رقصة التنورة المدهشة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف عيش تفاصيل الأجواء الاحتفالية مع إيقاعات الدي جي المقيم في المنتجع.

عروض خاصة للضيوف الصغار

يقدّم نادي الأطفال - بلانت تريكرز عالماً من المغامرات، حيث يضم المكان الداخلي مكتبة وزاوية للفنون والحرف، بينما يمكن للأطفال تجربة حوض السباحة المخصص لهم واللعب بين أحضان حديقة خضراء، بالإضافة إلى هيكل لعب مستوحى من سفينة القراصنة. وطيلة موسم الاحتفالات، يمكن للأطفال المشاركة في أنشطة غامرة مثل صنع بطاقات العيد، وورش عمل فن الراتينج، ونسج أوراق النخيل، والمشاركة في موكب عيد مالي الحافل بالحيوية.

اللياقة والعافية

في رحاب آفي سبا الحائز على الجوائز، ملاذ فوق الماء ينبض بالهدوء، يدعو المنتجع زواره لاكتشاف بريقهم الداخلي في عيد الفطر. ويتيح الملاذ مساج "أبهيانغا"، حيث تعانق الزيوت العشبية الدافئة الجسد، وتنشّط الدورة الدموية. ولإشراقة لا تضاهى، يقدّم السبا تجربة "إيمينينس"، مزيج من تدليك الكريستال والضغط اللطيف، لإشراقة البشرة بنور جديد. فضلاً عن جلسة علاج صوتي مع سيما رانا، مدربة اليوغا واللياقة البدنية المعتمدة، حيث تتتلاشى ضغوط الحياة مع علاج الحجامة "مهدئ التوتر" لمدة 60 دقيقة، مزيج متناغم من مساج الحجامة العلاجي وتقنيات الشفاء المصممة خصيصاً لكل ضيف.

*للحجز ومزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.maldives.intercontinental.com أو التواصل على البريد الإلكتروني: reservations.icmaldives@ihg.com.