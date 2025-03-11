إلغاء 300 ‬رحلة في مطار هامبورغ بسبب الإضرابات

تسبب إضراب موظفي الخدمات الأرضية في مطار هامبورغ، أول من أمس الأحد، في إلغاء نحو 300 رحلة، قبل يوم واحد من بدء إضرابات أوسع نطاقاً في أنحاء ألمانيا.

ولم تخطر نقابة عمال (فيردي) بهذه الخطوة، وذكر المطار في بيان أن العمال بدأوا إضرابهم بعد 10 رحلات في الصباح.

وأضاف المطار إن هذا الإجراء أدى إلى إلغاء 144 رحلة قادمة و139 رحلة مغادرة، وهو ما تضرر بسببه ما يزيد على 40 ألف مسافر.

وقالت نقابة فيردي، التي تمثل موظفي الخدمات الأرضية والقطاع العام في المطار، إن الإضراب سيستمر، ما سيؤثر أيضاً في الفحص الأمني للركاب.

وتطالب النقابة بزيادة الأجور ثمانية في المئة، أو زيادة لا تقل عن 350 يورو (380 دولاراً) شهرياً، فضلاً عن زيادة المكافآت وأيام الإجازات.

ومن بين المطارات الأخرى التي ستتأثر بالإضرابات فرانكفورت وميونيخ وشتوتغارت وكولونيا/بون ودوسلدورف ودورتموند وهانوفر وبريمن وبرلين ولايبزيغ-هاله.