مطار الشارقة يشارك المسافرين أجواء رمضان

يواصل مطار الشارقة مبادرته السنوية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى توفير أجواء سلسة للمسافرين الذين يصادف وجودهم في المطار خلال أوقات الإفطار، مما يعكس التزامه بتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتعزز من راحة سفرهم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود هيئة مطار الشارقة الدولي للارتقاء بتجربة المسافرين، حيث يتم تقديم وجبات الإفطار، إضافة إلى التمور والقهوة العربية، مما يجسد روح الضيافة الإماراتية الأصيلة.

وأعرب المسافرون عن امتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية، التي تعكس حرص مطار الشارقة على تعزيز التواصل مع المسافرين وترسيخ قيم العطاء والتفاعل الإنساني، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في دعم المبادرات التي تعزز التلاحم المجتمعي، وبما يؤكد مكانة المطار كوجهة رائدة توفر تجربة سفر متكاملة، ترتقي بأعلى المعايير العالمية في قطاع الطيران.