«سند» توقع شراكة لـ 5 سنوات مع «ليون إير»

أبرمت مجموعة سند، الشركة العالمية لهندسة الطيران وحلول التمويل والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شراكة جديدة على مدى 5 سنوات مع «ليون إير»، أكبر شركة طيران خاصة في إندونيسيا.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم «سند» خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات V2500 التي تشغل أسطول طائرات شركة «ليون إير» من طراز إيرباص A320، بما في ذلك الطائرات التي تشغلها شركتي «سوبر إير جيت» و«باتيك إير».

وبحضور عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، تم توقيع الاتفاقية من قبل منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، ودينيس كيرانا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «باتام إيرو تكنيكس»، في خطوة تؤكد على متانة العلاقات الاقتصادية والتعاون في قطاع الطيران بين الإمارات وإندونيسيا. وتدعم الصفقة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.